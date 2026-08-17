Kreisliga-Kompakt 

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Nur drei Spiele fanden am Sonntag in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - statt.

Der SV Hellern gewann ein wildes und torreiches Spiel nach mehrmaligen Rückständen am Ende verdient mit 5:4 gegen den starken Aufsteiger FC Sandzak. Furkan Güraslan erzielte drei Tore für den FC Sandzak und sah Gelb-Rot – Foto: Fupa

"Ich denke, dieses Spiel war eine hervorragende Werbung für die Kreisliga. Wir haben alles in den Sieg investiert und sind dabei an unsere körperlichen und mentalen Grenzen gegangen. Wir mussten mehrmals einem Rückstand hinterherlaufen, haben uns aber immer wieder zurückgekämpft. Es war insgesamt ein gutes und intensives Spiel von beiden Teams, das wir am Ende nicht unverdient für uns entschieden haben,“ sagte uns der Coach des SV Hellern Felix Zimmermann.

"Glückwunsch an Hellern! Heute haben wir durch drei Einwürfe und einen Elfmeter das Spiel verloren. Auch mit einem Mann weniger darfst du in der 10. Minute der Nachspielzeit kein Tor kassieren. Aber wir werden daraus lernen und die Fehler abstellen. Kämpferisch mache ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Wir brauchen noch 1-2 Wochen, damit wir körperlich und personell besser aufgestellt sind,“ lautet das Statement von Trainer Ricardo Manzei (FC Sandzak).

Hagener SV - OSC 7:0 (1:0)

Der aus der Bezirksliga abgestiegene Hagener SV setzte seine deutliche Überlegenheit gegen den OSC in der zweiten Halbzeit auch in Tore um und klettert dem nach dem auch in der Höhe verdienten 7:0-Erfolg an die Tabellenspitze der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -.

"In der ersten Halbzeit konnten wir trotz unserer Feldüberlegenheit nur wenige Chancen herausspielen, wovon wir aber eine der Chancen nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir zielstrebiger nach vorne gespielt und die Möglichkeiten effektiv genutzt, so dass wir am Ende verdient gewinnen,“ meinte Hendrik Rethmann (Hagener SV).

"Eine Leistung zum Vergessen, aber ein lehrreicher Tag. Vielleicht ist genau das der eine gute Gedanke, den wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Solche Tage zeigen uns, woran wir arbeiten müssen.Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, Verantwortung zu übernehmen und es im nächsten Spiel deutlich besser zu machen. Glückwunsch an Hagen,“ lautet das Fazit von Coach Mateo Istel (OSC). SF Schledehausen - SV Rasensport 2:6 (0:4)

Der SV Rasensport feiert nach dem Wiederaufstieg mit dem 6:2-Auswärtssieg beim SF Schledehausen und bereits dem zweiten Sieg in Folge ein großartiges Come-Back in der Kreisliga, der SF Schledehausen hat seine normale Form noch nicht gefunden.

„Heute haben wir auch in der Höhe völlig verdient gewonnen. Wir haben es sogar versäumt, noch mehr Tore zu erzielen. Unterm Strich zählen aber nur drei Punkte und da haben wir jetzt aus drei Spielen sieben Punkte geholt, was absolut ordentlich ist. Die Stimmung ist gerade sehr gut und das versuchen wir so lange wie möglich aufrecht zu erhalten,“ sagte und Trainer Björn Steffen (SV Rasensport).

"Eine erste Halbzeit zum Vergessen…. In der zweiten Hälfte haben wir uns wenigstens mal gegen eine gute Raspo Truppe gewehrt; so werden es anstrengende Wochen…“ meinte Trainer Jens Tillmann Gorny vom SF Lechtingen