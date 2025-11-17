Kreisliga-Kompakt - 1. Rückrundenspieltag im Überblick

Es war ein Spieltag mit vielen Toren und knackigen Spielen um Auf- Abstieg in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -.

Der Tabellenführer TUS Hilter gewann gegen einen etwas unglücklich agierenden OSC souverän mit 5:1 Toren am Ende verdient, aber sicher um mindestens ein Tor zu hoch. Der TUS Glane fällt im Aufstiegsrenen etwas zurück, weil er eine 2:0-Führung gegen den VFL Kloster Oesede nicht über die Zeit bringen konnte und am Ende gegen einen direkten Konkurrenten mit 2:4 unterlag. Der VFR Voxtrup II gewann verdient mit 6:2 beim SV Kosova, weil die Mannschaft auf Platz und Gegner gut eingestellt war und mit den mehrfachen Torschützen Mathis Menzel (3) und Maximillian Richter (2) eine Top-Offensive stellen konnte. Die Spvg Niedermark war gegen die SF Schledehausen lange ebenbürtig, hatte aber dem Schledehauser Angriffswirbel nach der Pause zu wenig entgegenzusetzen und lag nach einer Stunde mit 0:3 entscheidend zurück und bleibt nach der 1:3-Niederlage am Ende in der Tabelle knapp unter dem Strich.

"Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wieder. OSC hatte in der ersten Halbzeit auch einige gute Möglichkeiten und nach Wiederanpfiff die große Chance auf das 2:1, die unser Torwart René Wiltmann sehr gut hält. Aber am Ende ist es ein verdienter Sieg gegen eine in der Offensive starke Mannschaft. Kompliment an meine Jungs für die geschlossene Mannschaftsleistung,“ lautet das Fazit von Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter). Gegen die SF Schledehausen war die Spvg Niedermark lange ebenbürtig, hatte dem Schledhauser Angriffswirbel bis zum 0:3 nach der Pause aber zu wenig entgegenzusetzen und bleibt nach der 1:3-Heimschlappe knapp unter dem Strich.

"Heute war von Minute eins bei uns der Wurm drin. Immer einen Schritt zu spät, zu häufig nicht die richtige Entscheidung getroffen, nicht nah genug an den Gegenspielern und manchmal fehlte dann auch das Quäntchen Glück. Ich will das meinen Jungs aber auch gar nicht so extrem etwas vorwerfen. Wir mussten wieder kurzfristig auf Ausfälle reagieren, die letzten Wochen haben wir das gut gemeistert, heute dann halt mal nicht. Wenn du zur Pause 0:2 hinten liegst ist es gegen eine Mannschaft wie Hilter schwer, noch etwas Zählbares mitzunehmen. Wir wollten es versuchen, haben auch direkt nach der Pause zwei gute Möglichkeiten den Anschlusstreffer zu erzielen, machen die Dinger aber nicht und werden durch einen Doppelschlag dann brutal bestraft. So ist es dann am Ende eine klare Nummer. Jetzt heißt es Wunden lecken und nächsten Sonntag ein anderes Gesicht zeigen,“ kommentierte Coach Derek Cooper (OSC) die Leistung seiner Mannschaft.

TUS Glane - Kloster Oesede 2:4 (1:0) "Wir gehen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Die schmeichelhafte Führung können wir direkt nachher Pause auf 2:0 erhöhen. Kloster agiert mit vielen langen Bällen, die wir größtenteils gut verteidigen. Leider haben wir uns dann mit zunehmender Spieldauer zu tief in den eigenen Strafraum drücken lassen, und im Spiel nach vorne die Bälle katastrophal schnell verloren. Bei den Toren haben wir leider enorm mitgeholfen, weil wir mehrfach Bälle nicht deutlich aus dem Strafraum geklärt haben. Die letzten 35 Minuten waren einfach schlecht heute,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

SV Kosova - VFR Voxtrup II 2:6 (0:1)

„Heute haben wir so ziemlich alles vermissen lassen, was uns in den letzten beiden Spielen ausgezeichnet hat. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, dass was wir uns vorgenommen haben nicht umgesetzt und über 90 Minuten nicht gut gespielt. Der Sieg von Voxtrup geht daher absolut in Ordnung,“ meinte Trainer Florim Osmanaj (SV Kosova).

"Ein völlig verdienter Sieg meiner Jungs. Wie zu erwarten war spielten wir auf dem kleinen Schotterplatz ein Spiel der langen Bälle. Nach 15-20 Minuten hätten wir mit 2-3:0 führen müssen, aber machen die Dinger nicht. Über die 90 Minuten gesehen ist der Sieg auch in der Höhe völlig verdient,“ sagte uns VFR-Coach Hugo Sobral.

Spvg Niedermark - SF Schledehausen 1:3 (0:0)

"Wir müssen das Spiel gegen Schledehausen nicht verlieren. Leider belohnen wir uns derzeit nicht mit Toren für die gute Mannschaftsleistung. Am Ende war es ein Spiel Niedermark gegen den Keeper von Schledehausen (der eine herausragende Leistung abgeliefert hat). In den entscheidenden Momenten vor den Gegentoren waren wir nicht clever genug. Glückwunsch an Schledehausen für den Sieg,“ meinte Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark)

"Zwei unterschiedliche Halbzeiten unserer Mannschaft. In der ersten Halbzeit waren wir sehr passiv und haben offensiv nicht so stattgefunden wie wir uns das vorstellen. Nach der Halbzeit kommen wir super aus der Kabine, sind spielerisch voll auf dem Feld und nutzen unsere Möglichkeiten sehr effizient. Leider nehmen wir dann wieder etwas den Fuß vom Gas und müssen noch 15 Minuten gut wegverteidigen. Das haben wir aber gut gemacht und nehmen somit die drei Punkte mit nach Schledehausen,“ lautet das Statement von Trainer Jens Tiemann-Gorny.