Kreisliga-Knipser Wöhrl: »Höherklassiger Fußball reizt mich nicht«

Großen Anteil daran hat Nikolai Wöhrl, der im Herrenbereich bis dato 79 Partien bestritten hat, bei denen er sich 82-mal in die Torschützenliste eintragen konnte und außerdem 47 Assists zu Buche stehen hat. "Ich durfte mit meinem Heimatverein schon zwei Aufstiege feiern und mittlerweile spielen wir mit unserem SG-Partner Rohr das zweite Jahr in der Kreisliga. Dort machen wir unsere Sache ganz ordentlich", schmunzelt Wöhrl, der mit seinem Teamkameraden am vergangenen Wochenende mit einem 4:0-Erfolg beim amtierenden Vizemeister SG Mallersdorf / Grafentraubach aufhorchen ließ und damit für einen Führungswechsel an der Tabellenspitze sorgte. Als Doppeltorschütze hatte die Nummer 11 der Gäste großen Anteil am Auswärtscoup. Bereits Anfang August hatte die SG-Akteure ein großes Highlight. Im Derby beim "großen" Stadtrivalen TSV Abensberg behielt der Underdog vor 400 Zuschauern mit 1:0 die Oberhand. Torschütze war selbstverständlich Nikolai Wöhrl, der seinen Herzensklub schon als Zehnjähriger verließ.







"Als E-Jugendlicher war ich mal bei der Audi-Schanzer-Fußballschule dabei und bin den Trainern aufgefallen. Daraufhin hat mich der FC Ingolstadt kontaktiert und ich verbrachte fünf Jahre meine Kinder- und Jugendzeit dort", berichtet Wöhrl, der mit den Oberbayern in der U15-Regionalliga, die in diesem Altersbereich die höchstmögliche Klasse ist, spielte. "Es war eine gute Zeit, in der ich zwar viel Aufwand betreiben musste, jedoch auch viel mitgenommen habe. Ein paar meiner ehemaligen Mit- und Gegenspieler haben es sogar in den Profibereich geschafft." Für den Niederbayern war das Kapitel Profi-NLZ aber im Sommer 2018 abgeschlossen. "Der Verein hätte mich zwar weiter übernommen. Allerdings hatten die Verantwortlichen Bedenken, ob ich mich auf Sicht wegen meiner Schnelligkeitsdefizite durchsetzen hätte können. Daraufhin habe ich das Kapitel abgehakt und wollte nur noch mit meinen Kumpels in Offenstetten kicken."







Wöhrl kickte nach seiner Rückkehr in der U17-Gruppenliga. "Das war natürlich schon eine große Umstellung. Aber irgendwo in die U17-Landesliga hinzuwechseln und dafür wieder einen hohen Aufwand betreiben zu müssen, kam für mich nicht in Frage. Im Nachgang kann ich ruhigen Gewissens behaupten, dass ich für mich alles richtig gemacht habe", lacht Röhrl, der mit seinem Klub auch im Herrenbereich für Furore sorgt: "Wir wollen uns in der Kreisliga etablieren und sind auf dem besten Weg dazu." Offenstetten zu verlassen, spielt in den Gedanken des Jungspundes derzeit überhaupt keine Rolle: "Höherklassiger Fußball reizt mich nicht - vermutlich auch wegen den Erfahrungen in Ingolstadt. Vielleicht ändert sich in ein paar Jahren meine Meinung. Aktuell kann ich mir das allerdings nicht vorstellen." Es kann also gut sein, dass die Erfolgsgeschichte der SG Offenstetten / Rohr mit dem Hauptdarsteller Nikolai Wöhrl noch lange weitergeht.