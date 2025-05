Kreisliga Kempen-Krefeld live: Aufstieg & Abstieg am Sonntag möglich!

So oder so, es steigen zwei Teams sicher aus der Kreisliga A ab. Auch wenn es bei einem Bezirksliga-Absteiger (Waldniel) bleibt, steigen nur zwei Teams in die Kreisliga B ab, weil die Kreisliga A Kempen-Krefeld vom vermehrten Aufstieg profitiert: Meister und Vizemeister steigen in die Bezirksliga auf, deshalb reduziert sich die Zahl der Absteiger um eins. Steigt also neben Waldniel auch noch Willich/Uerdingen/Bockum ab, werden drei Teams aus der Kreisliga A in die Kreisliga B absteigen. Tritt der aktuell eher unwahrscheinliche Fall ein und Waldniel, Willich und Uerdingen/Bockhum müssen in die Kreisliga A runter, wird es keine fünf (ohne Vizemeister-Aufstieg), sondern maximal vier Abstiegsplätze zur Kreisliga B geben.

1 Bezirksliga-Absteiger (Waldniel) = 3 Absteiger in die Kreisliga C

2 Bezirksliga-Absteiger (Waldniel + Willich/Bockum/Uerdingen) = 3 Absteiger in die Kreisliga C

3 Bezirksliga-Absteiger (Waldniel, Willich und Uerdingen/Bockum) = 4 Absteiger in die Kreisliga C Durch den Rückzug des VfR Krefeld steht der Absteiger in der Kreisliga B, Gruppe 3, bereits fest. Jetzt ist aber schon sicher: Tabellenplatz 14 reicht zum Klassenerhalt.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Spieltext TSV Kaldenk. - Nettetal II

Heute, 15:00 Uhr TSV Boisheim Boisheim SV Vorst SV Vorst 15:00 live PUSH

Spieltext Boisheim - SV Vorst

Heute, 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 TIV Nettetal TIV Nettetal 15:00 live PUSH

Spieltext KTSV 1855 - TIV Nettetal

Spieltext VfR Fischeln II - FC Hellas

Spieltext SC Hinsbeck - SC Niederkr.

Spieltext SSV Strümp - TSV Bockum II

Spieltext Schiefbahn - Vik. Anrath

Spieltext TSV Meerbus. III - Hülser SV

Heute, 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen Thomasstadt VSF Amern VSF Amern II 15:15 PUSH

Spieltext Thomasstadt - VSF Amern II

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr KTSV Preussen Krefeld - TSV Boisheim

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Hülser SV - Thomasstadt Kempen

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - VfR Krefeld-Fischeln II

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr VSF Amern II - TSV Kaldenkirchen

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SSV Strümp

So., 18.05.25 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn

So., 18.05.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - SV Vorst

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III



33. Spieltag

Sa., 24.05.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - KTSV Preussen Krefeld

So., 25.05.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Boisheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - Hülser SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Vorst - VSF Amern II

So., 25.05.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal

So., 25.05.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Viktoria 07 Anrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Strümp - FC Hellas Krefeld

