Kreisliga-Kellerkind und Trainerteam trennen sich am Saisonende

Abschied mit Anstand

Die TSG Kirchberg/Jagst steht in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall aktuell auf Rang 13 und kämpft gegen den drohenden Abstieg. Inmitten dieser angespannten Lage sorgt die Nachricht vom bevorstehenden Trainerwechsel für Aufsehen. Chefcoach Alex Lutscher wird den Verein zum Saisonende verlassen. Bereits jetzt bedankt sich die TSG für seine geleistete Arbeit: Lutscher übernahm das Team in einer sportlich prekären Phase und brachte insbesondere in taktischer Hinsicht neue Impulse in die Mannschaft.