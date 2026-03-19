Kreisliga-Kapitän bleibt und drei Landesliga-Verlängerungen

– Foto: Dieter Frank

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fiala gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des Vereins. Als Eigengewächs durchlief er sämtliche Stationen und ist heute aus der Innenverteidigung der ersten Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Erfahrung prägt er das Spiel ebenso wie das Auftreten der Mannschaft.

Der FV Kirchheim setzt weiterhin auf seine bewährten Führungsspieler. Der Kreisligist aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils kann auch in der kommenden Saison auf Fabrice Fiala und Nico Bitam bauen.

Auch Nico Bitam bleibt eine zentrale Figur im Team. Seit 2018 trägt er das Trikot des FV Kirchheim und überzeugt durch Einsatzbereitschaft und Führungsqualitäten. Aktuell arbeitet er nach einer Verletzung an seinem Comeback.

Beim FV Kirchheim sieht man in beiden Spielern wichtige Stützen für die kommende Saison.

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SC 04 Tuttlingen

Der SC 04 Tuttlingen setzt in seiner Kaderplanung auf Kontinuität und bewährte Kräfte. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat mit Robin Petrowski, Lenny Geiger und Nico Romano drei wichtige Spieler für eine weitere Saison gebunden.

Petrowski bleibt als Kapitän das Gesicht der Mannschaft. Seit 2017 trägt er das Trikot des Vereins und steht für Führungsstärke sowie Verlässlichkeit auf und neben dem Platz.

Auch Lenny Geiger setzt seinen Weg beim SC 04 fort. Der Defensivspieler entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit vom Kreisliga-A-Spieler zu einem Leistungsträger in der Landesliga und überzeugte mit konstant starken Leistungen.

Mit Nico Romano bleibt zudem ein vielseitig einsetzbarer Spieler im Kader, der sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum wichtige Impulse setzt und sich in kurzer Zeit zu einem Schlüsselspieler entwickelt hat.

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