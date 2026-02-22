Kreisliga-Kaderplanung und Torhüterin wechselt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Inzwischen stehen 114 Einsätze im schwarz-blauen Trikot zu Buche – eine bemerkenswerte Zahl für sein Alter. Intern gilt Schmid als feste Größe und Identifikationsfigur, die mit Einsatz und Leidenschaft vorangeht. Die Verantwortlichen werten seine Zusage als starkes Zeichen für Kontinuität und Verbundenheit. Auch in der kommenden Spielzeit soll er an der Kelterstraße eine tragende Rolle einnehmen.

Beim TSV Flacht setzt sich die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A2 Enz/Murr konsequent fort. Mit Luca Schmid bleibt ein echtes Eigengewächs dem Verein treu. Der 24-Jährige durchlief die komplette Jugendabteilung und gehört seit der Saison 2019/2020 zum Aktivenkader.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg rüstet im Abstiegskampf der Frauen-Regionalliga Süd personell nach und verpflichtet Torhüterin Emma Knies vom VfB Stuttgart. Die Keeperin soll dem Aufsteiger in der Rückrunde zusätzliche Stabilität verleihen. Der Verein verbindet mit dem Wechsel die Hoffnung auf Impulse zwischen den Pfosten – und auf wichtige Punkte im engen Tabellenkeller.

Neben Knies zählen auch Lotta Brunnenmiller und Tiffany Schiewe zu den Winterzugängen. Zur Pause belegt Herrenberg mit zehn Punkten aus zwölf Spielen Rang zehn. Bei vier direkten Abstiegsplätzen bleibt die Lage angespannt. Die Verantwortlichen setzen nun auf frische Konkurrenz im Kader, um defensiv gefestigter aufzutreten und den Klassenerhalt zu sichern.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Im IN.VIVO-Bezirkspokal wurde daher die Begegnung Spfr. DJK Bühlerzell – TSV Schmiden abgesagt – beide Rasenplätze stehen unter Wasser.

Nachholtermin gibt es noch keinen.

Neu angesetzt wurde in der Bezirksliga die Begegnung TSV Gaildorf – TSV Mainhardt: 15.04.2026, 19.30 Uhr.