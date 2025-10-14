 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielvorbericht
Kreisliga Jerichower Land: Burger BC II empfängt Blau-Weiß Niegripp II

Am kommenden Wochenende steht in der Kreisliga Jerichower Land ein interessantes Nachbarschaftsduell auf dem Programm. Die zweite Mannschaft des Burger BC empfängt am Samstag um 12.30 Uhr im IHB-Stadion Burg die Reserve von Blau-Weiß Niegripp. Auch wenn es „nur“ die zweiten Mannschaften sind, darf man sich auf ein kleines Derby mit sportlichem Reiz freuen – schließlich trennen beide Vereine geografisch nur wenige Kilometer.

Die Ausgangslage verspricht Spannung:

Der Burger BC II führt nach fünf Spielen die Tabelle an. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage ergeben solide zehn Punkte, bei einer Tordifferenz von 16 : 7. Die Burger präsentieren sich bislang offensivstark und haben in ihren bisherigen Partien vor allem durch variable Angriffe und hohe Effizienz im Abschluss überzeugt.

Die Gäste aus Niegripp stehen mit sieben Punkten aus vier Begegnungen ebenfalls gut da. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 8 : 6 zeigen, dass auch die Blau-Weißen aktuell in stabiler Form sind. Mit einem Auswärtserfolg könnten sie in der Tabelle näher an den Spitzenreiter heranrücken – entsprechend motiviert dürfte die Elf aus Niegripp antreten.

Für den Gastgeber gilt es, die Tabellenführung zu behaupten und den Schwung aus den letzten Wochen mitzunehmen. Vor heimischer Kulisse will das Team von Trainer Patrick Busse seine gute Frühform bestätigen. Doch Blau-Weiß Niegripp II ist für seine disziplinierte Defensivarbeit und gefährlichen Konter bekannt – eine Aufgabe, die volle Konzentration verlangt.

Das Spiel dient zugleich als Vorspiel zur Landesklasse-Partie des Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV, die im Anschluss im IHB-Stadion ausgetragen wird. Fußballfans dürfen sich also auf einen rundum gelungenen Fußballnachmittag in Burg freuen – mit spannenden Duellen, Stadionwurst und kühlen Getränken inklusive.

