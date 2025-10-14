Kreisliga Jerichower Land: Burger BC II empfängt Blau-Weiß Niegripp II

Der Burger BC II führt nach fünf Spielen die Tabelle an. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage ergeben solide zehn Punkte, bei einer Tordifferenz von 16 : 7. Die Burger präsentieren sich bislang offensivstark und haben in ihren bisherigen Partien vor allem durch variable Angriffe und hohe Effizienz im Abschluss überzeugt.

Die Gäste aus Niegripp stehen mit sieben Punkten aus vier Begegnungen ebenfalls gut da. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 8 : 6 zeigen, dass auch die Blau-Weißen aktuell in stabiler Form sind. Mit einem Auswärtserfolg könnten sie in der Tabelle näher an den Spitzenreiter heranrücken – entsprechend motiviert dürfte die Elf aus Niegripp antreten.

Für den Gastgeber gilt es, die Tabellenführung zu behaupten und den Schwung aus den letzten Wochen mitzunehmen. Vor heimischer Kulisse will das Team von Trainer Patrick Busse seine gute Frühform bestätigen. Doch Blau-Weiß Niegripp II ist für seine disziplinierte Defensivarbeit und gefährlichen Konter bekannt – eine Aufgabe, die volle Konzentration verlangt.