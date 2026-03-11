Kreisliga im Serienmodus: Vier Tage Fußball

Der 21. Spieltag der Kreisliga Emsland macht diesmal einen auf Mehrteiler: Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils ein Spiel und am Sonntag dann der große Fußball-Sonntag mit dem Rest der Liga. Langeweile kommt da höchstens beim Rasenmäher auf. Wobei der Freitag streng genommen noch zum 14. Spieltag gehört, denn Teglingen und Leschede holen ihr Duell nach. Kreisliga ist eben manchmal auch eine kleine Zeitreise. Und falls sich irgendwo ein fußballverrückter Held mit Smartphone findet, der den FuPa-Liveticker füttert, bleiben wir alle bestens informiert. Dieser Bericht wächst in den nächsten Tagen übrigens weiter, sobald die nächsten Spiele ihre Geschichten schreiben. #AusLiebeZumFußball
Der 21. Spieltag eröffnet am Donnerstag in Haselünne und gleich mit einer kleinen Portion Drama im Gepäck. Der Haselünner SV hat zuletzt erlebt, wie ein Spiel in zwei Minuten komplett kippen kann: 88., 90., Bokeloh jubelt und Leo Döbbers verschossener Elfmeter aus Minute 57 spukt vermutlich noch immer irgendwo über dem Rasen. Surwold reist dagegen mit Rückenwind an: 1:0 gegen Teglingen, Winterneuzugang Steffen Deymann direkt mit Bonuspunkten bei den Fans. Die Frage des Abends: Schließt Surwold oben an oder meldet sich Haselünne im Abstiegskampf zurück?
Offiziell gehört das Spiel zwischen Teglingen und Leschede gar nicht zum 21. Spieltag, es ist ein Nachholer vom 14. Spieltag. Aber mal ehrlich: Hauptsache Kreisliga. Teglingen hat 2026 bislang zweimal verloren und dabei die Torstatistik konsequent auf Null gehalten, Bokeloh (0:2) und Surwold (0:1) sagen Danke. Leschede dagegen trifft zwar, sammelt aber lieber Unentschieden wie andere Leute Panini-Sticker. Drei Tore, zwei Spiele, zwei Punkte - Remis-Könige des Jahres 2026. Wenn am Freitagabend also der Achte den Neunten empfängt und beide nur ein Minus-Tor trennt, riecht das verdächtig nach einem Spiel, bei dem alles passieren kann. Oder eben wieder ein Unentschieden.