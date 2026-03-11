Kreisliga im Serienmodus: Vier Tage Fußball

Der 21. Spieltag der Kreisliga Emsland macht diesmal einen auf Mehrteiler: Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils ein Spiel und am Sonntag dann der große Fußball-Sonntag mit dem Rest der Liga. Langeweile kommt da höchstens beim Rasenmäher auf. Wobei der Freitag streng genommen noch zum 14. Spieltag gehört, denn Teglingen und Leschede holen ihr Duell nach. Kreisliga ist eben manchmal auch eine kleine Zeitreise. Und falls sich irgendwo ein fußballverrückter Held mit Smartphone findet, der den FuPa-Liveticker füttert, bleiben wir alle bestens informiert. Dieser Bericht wächst in den nächsten Tagen übrigens weiter, sobald die nächsten Spiele ihre Geschichten schreiben. #AusLiebeZumFußball