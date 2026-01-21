Kreisliga im Fokus: Hallencup der Uckermark mit viel Spannung

Am Samstag, 24. Januar 2026, wird die Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt zum Treffpunkt des Kreisliga-Fußballs in der Uckermark. Beim Hallencup der Kreisliga messen sich acht Herrenmannschaften in zwei Vierergruppen, ehe eine komplette Finalrunde mit Platzierungs- und Entscheidungsspielen folgt. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein enger Zeitplan und regionale Rivalität sorgen für einen Turnierabend, an dem Tempo, Effizienz und Nervenstärke den Ausschlag geben.

Der Modus: Zwei Gruppen, klare Wege Das Teilnehmerfeld ist in zwei Vierergruppen aufgeteilt. In der Gruppenphase bestreitet jede Mannschaft drei Spiele. Die Platzierungen entscheiden über den weiteren Verlauf: Die besten Teams ziehen in die Halbfinals ein, während die übrigen Mannschaften über Platzierungsspiele ihre endgültige Rangfolge ausspielen. Der Modus garantiert, dass jede Mannschaft bis zum Ende im Wettbewerb bleibt.

Gruppe A mit Spielgemeinschaften

In der Gruppe A stehen sich die SpG Lunow/Oderberg II, die SpG Passow/Schönow/Casekow II, die SpG Boitzenburg/Gollmitz und die SG Milmersdorf gegenüber. Diese Gruppe ist geprägt von Spielgemeinschaften, die ihre Stärke aus mannschaftlicher Geschlossenheit und Abstimmung ziehen. Gerade in der Halle kann diese Eingespieltheit ein entscheidender Vorteil sein.

Gruppe B mit klaren Gegensätzen

Die Gruppe B setzt sich aus dem KSV Schönermark, der SpG Schenkenberg/Klockow, dem VfB Gramzow II und dem SV Blau-Weiß Röddelin zusammen. Hier treffen unterschiedliche Ansätze und Vereinsstrukturen aufeinander. Die Gruppe verspricht enge Spiele, in denen kleine Details über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Der Turnierauftakt ohne Abtasten

Der erste Anstoß erfolgt um 16 Uhr. Von Beginn an ist klar, dass zehn Minuten Spielzeit keinen Raum für Zurückhaltung lassen. Ein frühes Tor kann den Spielverlauf prägen, ein Rückstand ist nur schwer aufzuholen. Entsprechend hoch ist die Intensität bereits in der Gruppenphase, die bis in den frühen Abend hinein reicht.

Halbfinals als erste Entscheidung

Ab 18:20 Uhr beginnen die beiden Halbfinals. Hier treffen die besten Teams der Gruppen im direkten Vergleich aufeinander. Ab diesem Zeitpunkt gilt das K.-o.-Prinzip. Zehn Minuten entscheiden darüber, wer um den Turniersieg spielt und wer den Weg über das Spiel um Platz drei nehmen muss.

Platzierungsspiele mit sportlichem Wert

Auch abseits des Finales bleibt der Wettbewerb spannend. Das Spiel um Platz sieben und das Spiel um Platz fünf sorgen dafür, dass alle Mannschaften weitere Einsatzzeit erhalten und ihre Position im Turnier ausspielen können. Gerade für Teams aus dem Mittelfeld sind diese Partien ein wichtiger Abschluss des Turnierabends.

Der Kampf um das Podest

Das Spiel um Platz drei ist für 19:15 Uhr angesetzt. Nach der Enttäuschung einer Halbfinalniederlage geht es darum, noch einmal alle Kräfte zu bündeln und den Turnierabend mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Auch dieses Spiel gehört fest zur Dramaturgie des Hallencups.

Das Finale als Höhepunkt

Der Schlusspunkt des Turniers folgt um 19:30 Uhr mit dem Finale. Zehn Minuten entscheiden über den Sieger des Hallencups der Kreisliga Uckermark. In dieser Partie verdichten sich Tempo, Emotionen und sportlicher Ehrgeiz. Wer hier die Ruhe bewahrt und effizient bleibt, wird den Pokal mitnehmen.