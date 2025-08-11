Kreisliga Holzminden startet torreich in die neue Saison

Am 1. Spieltag der Kreisliga Holzminden endete das Auftaktspiel zwischen dem FC Stadtoldendorf und dem TSV Ottenstein torlos 0:0. Der VfB Negenborn unterlag am Freitagabend dem VfL Dielmissen mit 0:2. Am Sonntag setzte sich der MTSV Eschershausen knapp mit 2:1 bei der SG Holzberg durch, während der MTV Bevern mit einem 3:1 gegen die SG Sollingtal startete. In einer torreichen Begegnung trennten sich der SCM Bodenwerder und der TSV Holenberg 3:3. Der SV 06 Holzminden und TuSpo Grünenplan teilten sich beim 1:1 ebenfalls die Punkte. Deutlich gewann der TSV Kirchbrak mit 5:1 gegen die SG Wesertal.

FC Stadtoldendorf – TSV Ottenstein 0:0

Im Eröffnungsspiel trennten sich der FC Stadtoldendorf und der TSV Ottenstein torlos. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell mit wenigen klaren Chancen. Stadtoldendorf sah zwei Gelbe Karten (40., 87.) sowie eine weitere in der Nachspielzeit, Ottenstein kassierte ebenfalls zwei Verwarnungen. Die Wechsel auf beiden Seiten brachten keine entscheidende Wendung, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.









___ ___ VfB Negenborn – VfL Dielmissen 0:2

Der VfL Dielmissen startete mit einem Auswärtssieg in die Saison. Matchwinner war Manuel Lehnhoff, der bereits in der 2. Minute zur Führung traf und in der 15. Minute den Doppelpack schnürte. Der VfB Negenborn fand offensiv kaum Mittel, sah drei Gelbe Karten und wechselte mehrfach durch, ohne das Spiel drehen zu können. Dielmissen verteidigte die Führung souverän bis zum Abpfiff.





___ ___ SG Holzberg – MTSV Eschershausen 1:2

Der MTSV Eschershausen erwischte einen Traumstart: Sevkan Özgen (12.) und Faris Farah (29.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Front. Teofil Serban verkürzte in der 34. Minute für die SG Holzberg, doch trotz kämpferischer Leistung gelang der Ausgleich nicht mehr. Holzberg musste nach einer Roten Karte in der 76. Minute in Unterzahl agieren.





___ ___ MTV Bevern – SG Sollingtal 3:1

Bevern legte furios los: Til Engelmann (14.) und Kai Engelmann (17.) trafen früh zur 2:0-Führung. Sebastian Kerscher brachte die SG Sollingtal in der 53. Minute heran, doch Til Engelmann stellte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand her. Der MTV zeigte sich effektiv und ließ defensiv wenig zu.





___ ___ SCM Bodenwerder – TSV Holenberg 3:3

In einem torreichen und spannenden Spiel teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Joel Mely brachte Holenberg in Führung (42.), Sertac Sahbaz glich kurz darauf aus (44.). Nach weiteren Treffern von Leon Wessel (47.) und erneut Sahbaz (53.) stand es 2:2. Marvin Wessel verwandelte in der 54. Minute einen Strafstoß zum 2:3, bevor Tresor Nibizi (69.) den Endstand markierte. Zahlreiche Gelbe Karten und intensive Zweikämpfe prägten die Partie.





___ ___ SV 06 Holzminden – TuSpo Grünenplan 1:1

TuSpo Grünenplan ging in der 27. Minute per Elfmeter durch Nico Schal in Führung. Der SV 06 Holzminden glich ebenfalls vom Punkt aus: Noah Buske verwandelte in der 54. Minute. In einer kampfbetonten Begegnung gab es viele Verwarnungen auf beiden Seiten, Tore fielen jedoch keine mehr.





___ ___ TSV Kirchbrak – SG Wesertal 5:1

Kirchbrak zeigte sich in Torlaune: Kevin Grupe eröffnete in der 2. Minute, doch Jan-Niklas Kihne glich für Wesertal aus (27.). In der zweiten Hälfte zog Kirchbrak davon: Jan-Hendrik Arndt (53.), Dominik Gresens (60.), Waldemar Kroter (82.) und Finn-Marten Busse (90.+3) sorgten für den klaren Auftaktsieg. Das Spiel war von vielen Gelben Karten begleitet.





