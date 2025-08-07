Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Neele Baumgart
Kreisliga Holzminden: Auftaktspiel heute Abend!
Übersicht vom ersten Spieltag der Kreisliga Holzminden.
Heute Abend um 20 Uhr geht es endlich los: Das Auftaktspiel zwischen dem FC Stadtoldendorf und dem TSV Ottenstein läutet die neue Kreisligasaison ein. Morgen um 19 Uhr trifft dann der VFB Negenborn auf den VfL Dielmissen. Die restichen Partien finden alle am Sonntag um 15 Uhr statt. Die SG Holzberg hat den MTSV Eschershausen als Gegner, der MTV Bevern trifft auf die SG Sollingtor, SCM Bodenwerder spielt gegen den TSV Holenberg, TuSpo Grünenplan reist zum SV 06 Holzminden und der TSV Kirchbrak trifft auf die SG Wesertal.
In der letzten Saison der Kreisliga Holzminden (nächste Saison fusioniert die Liga mit der Kreisliga Hildesheim) geht es nun für die Teams darum, ihren Platz in der Kreisliga zu sichern. Wir können gespannt sein, welche Mannschaft die Vorbereitung am besten genutzt hat und seine Neuzugänge am schnellsten integrieren konnte.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.