Kreisliga Holzminden: Auftaktspiel heute Abend!

Heute Abend um 20 Uhr geht es endlich los: Das Auftaktspiel zwischen dem FC Stadtoldendorf und dem TSV Ottenstein läutet die neue Kreisligasaison ein. Morgen um 19 Uhr trifft dann der VFB Negenborn auf den VfL Dielmissen. Die restichen Partien finden alle am Sonntag um 15 Uhr statt. Die SG Holzberg hat den MTSV Eschershausen als Gegner, der MTV Bevern trifft auf die SG Sollingtor, SCM Bodenwerder spielt gegen den TSV Holenberg, TuSpo Grünenplan reist zum SV 06 Holzminden und der TSV Kirchbrak trifft auf die SG Wesertal.