Allgemeines
Kreisliga Holzminden: Auftaktspiel heute Abend!

Übersicht vom ersten Spieltag der Kreisliga Holzminden.

Heute Abend um 20 Uhr geht es endlich los: Das Auftaktspiel zwischen dem FC Stadtoldendorf und dem TSV Ottenstein läutet die neue Kreisligasaison ein. Morgen um 19 Uhr trifft dann der VFB Negenborn auf den VfL Dielmissen. Die restichen Partien finden alle am Sonntag um 15 Uhr statt. Die SG Holzberg hat den MTSV Eschershausen als Gegner, der MTV Bevern trifft auf die SG Sollingtor, SCM Bodenwerder spielt gegen den TSV Holenberg, TuSpo Grünenplan reist zum SV 06 Holzminden und der TSV Kirchbrak trifft auf die SG Wesertal.

In der letzten Saison der Kreisliga Holzminden (nächste Saison fusioniert die Liga mit der Kreisliga Hildesheim) geht es nun für die Teams darum, ihren Platz in der Kreisliga zu sichern. Wir können gespannt sein, welche Mannschaft die Vorbereitung am besten genutzt hat und seine Neuzugänge am schnellsten integrieren konnte.

Heute, 20:00 Uhr
FC Stadtoldendorf
FC StadtoldendorfStadtoldend
TSV Ottenstein
TSV OttensteinOttenstein
20:00

___

Morgen, 19:00 Uhr
VFB Negenborn v.1927
VFB Negenborn v.1927VFBNegenborn
VfL Dielmissen
VfL DielmissenDielmissen
19:00


___

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Holzberg
SG HolzbergSG Holzberg
MTSV Jahn Eschershausen 1864
MTSV Jahn Eschershausen 1864Eschershause
15:00


___

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
MTV Bevern
MTV BevernMTV Bevern
SG Sollingtor
SG SollingtorSG Sollingtor
15:00

___

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC Münchhausen-Bodenwerder
SC Münchhausen-BodenwerderBodenwerder
TSV Holenberg
TSV HolenbergHolenberg
15:00


___

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV 06 Holzminden
SV 06 HolzmindenHolzminden
TuSpo Grünenplan
TuSpo GrünenplanGrünenplan
15:00


___

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchbrak
TSV KirchbrakKirchbrak
SG Wesertal
SG WesertalSG Wesertal
15:00

