Kreisliga Hildesheim: Vier Spielverschiebungen am 12. Spieltag

Der 12. Spieltag der Kreisliga Hildesheim hatte alles zu bieten: Spannung im Titelkampf, Tore satt und ein unerwartetes Ende in mehreren Partien. RW Ahrbergen setzte sich im Spitzenspiel gegen den 1. FC Sarstedt durch und übernahm die Tabellenführung. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung – PSV GW Hildesheim feierte ein deutliches Lebenszeichen.
Ein mitreißendes Flutlichtspiel endete mit einer leistungsgerechten Punkteteilung. Der VfL Nordstemmen und die SpVgg Hüdd.-Machtsum trennten sich nach intensiven 90 Minuten 2:2 – ein Ergebnis, mit dem beide Teams gut leben können.
VfL-Trainer Christian Knöbl erklärte nach der Partie:
„Wir haben das Spiel vorverlegt, da wir am Wochenende auf neun Spieler hätten verzichten müssen. HüMax war da sehr sportlich und ist unserer Anfrage entgegengekommen.“
Zur Begegnung selbst berichtete Knöbl:
„Das Spiel begann nach 45 Sekunden mit einer Dreifachchance für uns – Manasra und zweimal Sander scheiterten knapp. Danach hatten wir mehrere gute Szenen, ehe HüMax nach einem Angriff über außen eiskalt das 0:1 erzielte. Unser Ausgleich durch Mika Lupas nach schöner Vorarbeit von Holzmann war technisch stark, und Wellhausen drehte die Partie mit einem Sonntagsschuss in den Winkel.“
In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen. „Wir hätten durch Knöbl und Sander nachlegen können, trafen aber nur den Pfosten oder verfehlten knapp. Dann haben wir einen Fehler im Spielaufbau gemacht, der zum 2:2 führte“, so Knöbl weiter.
Besonders lobte er Mika Lupas, der nicht nur den Ausgleich erzielte, sondern kurz vor Schluss mit einer „Monstergrätsche“ die Führung der Gäste verhinderte. „Für mich ganz klar ein Mann für die Elf der Woche“, resümierte Knöbl.
Am Ende ein gerechtes 2:2, das beiden Seiten einen Punkt bringt. Nordstemmen steht nun bei 11 Punkten, HüMax bei 16 Zählern im Mittelfeld.
___
Im Topspiel des Spieltags setzte sich RW Ahrbergen knapp, aber verdient gegen Sarstedt durch. Peman Gangir brachte die Gäste zunächst in Führung (22.), doch Aaron Ludewig glich nur drei Minuten später aus (25.). Nach dem Seitenwechsel entschied Nils Krüger mit seinem Treffer in der 70. Minute die Partie zugunsten der Hausherren.
Mit dem achten Saisonsieg übernimmt Ahrbergen mit 28 Punkten die Tabellenführung und bleibt weiterhin ungeschlagen. Sarstedt dagegen verpasst die Chance, oben dranzubleiben, und bleibt mit 20 Punkten auf Rang vier.
___
Ein bitterer Nachmittag für den SC Drispenstedt: Trotz einer engagierten Leistung unterlag die Mannschaft von Trainer Mahmud Siala dem SV Teutonia Sorsum knapp mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Niklas Bruns (67.) nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeber.
Trainer Mahmud Siala zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht, aber kämpferisch:
„Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten durch Olschat zwei riesige Chancen und müssen da eigentlich 1:0 oder 2:0 führen. Danach kam Sorsum besser rein, aber unser Keeper hat stark gehalten. In der zweiten Halbzeit ging’s fast nur in eine Richtung, wir haben Druck gemacht, doch ein Fehler über außen wurde dann bestraft. Wir hatten danach wieder mehrere Möglichkeiten, aber wenn man die nicht nutzt, kennt man das: dann kriegt man sie hinten rein.“
Siala blickt trotzdem positiv nach vorn: „Wir machen weiter und hoffen, dass wir im nächsten Spiel den Hebel umlegen können.“
Drispenstedt bleibt mit 20 Punkten auf Platz fünf, Sorsum verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 16 Punkte.
___
Ein echtes Ausrufezeichen im unteren Mittelfeld setzte der PSV GW Hildesheim. Bereits nach elf Minuten führte die Elf von der Marienburger Straße mit 2:0: Mohamad Azim Abraham (3.) und Marcel Puck (11.) legten vor. In der zweiten Halbzeit traf Nico Raue doppelt (60., 74.) und Jan-Pascal Kraus (88.) setzte den Schlusspunkt.
Mit diesem überzeugenden 5:0-Sieg springt der PSV auf 13 Punkte und verlässt damit vorerst die Abstiegsränge. Elze bleibt nach der neunten Niederlage bei 5 Punkten und ist weiterhin Vorletzter.
___
Bereits am kommenden Mittwoch stehen die abgesagten Partien auf dem Programm. Dann empfängt Schlusslicht TSV Föhrste den formstarken SV Alfeld II, während Tabellenführer Concordia Hildesheim zuhause auf den TuS Lühnde trifft. Außerdem duellieren sich FSV Algermissen und RSV Achtum sowie TSV Deinsen und VfV Borussia 06 Hildesheim II.