Kreisliga Hildesheim: Vier Spielverschiebungen am 12. Spieltag

VfL Nordstemmen – SpVgg Hüdd.-Machtsum 2:2 (2:1)

Ein mitreißendes Flutlichtspiel endete mit einer leistungsgerechten Punkteteilung. Der VfL Nordstemmen und die SpVgg Hüdd.-Machtsum trennten sich nach intensiven 90 Minuten 2:2 – ein Ergebnis, mit dem beide Teams gut leben können.

VfL-Trainer Christian Knöbl erklärte nach der Partie:

„Wir haben das Spiel vorverlegt, da wir am Wochenende auf neun Spieler hätten verzichten müssen. HüMax war da sehr sportlich und ist unserer Anfrage entgegengekommen.“

Zur Begegnung selbst berichtete Knöbl:

„Das Spiel begann nach 45 Sekunden mit einer Dreifachchance für uns – Manasra und zweimal Sander scheiterten knapp. Danach hatten wir mehrere gute Szenen, ehe HüMax nach einem Angriff über außen eiskalt das 0:1 erzielte. Unser Ausgleich durch Mika Lupas nach schöner Vorarbeit von Holzmann war technisch stark, und Wellhausen drehte die Partie mit einem Sonntagsschuss in den Winkel.“

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen. „Wir hätten durch Knöbl und Sander nachlegen können, trafen aber nur den Pfosten oder verfehlten knapp. Dann haben wir einen Fehler im Spielaufbau gemacht, der zum 2:2 führte“, so Knöbl weiter.

Besonders lobte er Mika Lupas, der nicht nur den Ausgleich erzielte, sondern kurz vor Schluss mit einer „Monstergrätsche“ die Führung der Gäste verhinderte. „Für mich ganz klar ein Mann für die Elf der Woche“, resümierte Knöbl.

Am Ende ein gerechtes 2:2, das beiden Seiten einen Punkt bringt. Nordstemmen steht nun bei 11 Punkten, HüMax bei 16 Zählern im Mittelfeld.