Kreisliga: Hesedorf/Nartum nach Blitzstart am Ende chancenlos

Der FSV Hesedorf/Nartum hat in der Kreisliga eine herbe Pleite kassiert. Beim FC Walsede unterlag die Mannschaft von Trainer Alexander Kupiec deutlich mit 2:6 und verpasste damit die Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen.

Dabei begann die Partie aus FSV-Sicht vielversprechend. Bereits in der zweiten Minute nutzte Kevin Romer einen Fehler von FC-Keeper Thies Uwe Lemkau aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später glich Klaas Tietjen für die Hausherren aus.

In der Folge entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten – doch die entscheidenden Fehler machte Hesedorf/Nartum. Nach einem Heber von Walsedes Michel Müller (24.) und einem Treffer von Finn Luca Niemeyer (38.) lag die FSV zur Pause mit 1:3 zurück.

Kurz nach dem Seitenwechsel keimte noch einmal Hoffnung auf, als Joris Köhnken einen Foulelfmeter sicher zum 2:3 verwandelte (55.). Doch nur sechs Minuten später folgte die Vorentscheidung: Lohmann war mit dem Ball hinter der Torlinie, obwohl er es anders gesehen hatte – 4:2 für Walsede.

In der Schlussphase warf die Kupiec-Elf alles nach vorn, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Stattdessen setzte Walsede mit zwei Kontern den Schlusspunkt. Moritz Bodewell erhöhte auf 5:2 (76.), ehe Carl Himmler in der Nachspielzeit zum 6:2-Endstand traf.

„Wir haben zu viele einfache Gegentore kassiert und waren im Zentrum einfach nicht griffig genug“, ärgerte sich FSV-Trainer Alexander Kupiec.