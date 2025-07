Kreisliga Grevenbroich: Die Spielpläne sind vollständig

1. Spieltag Do., 14.08.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Zons Do., 14.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Rosellen Do., 14.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC Straberg Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Glehn - FSV Vatan Neuss So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Orken-Noithausen So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SVG Neuss-Weissenberg II So., 17.08.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - VfR Büttgen So., 17.08.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Reuschenberg 2. Spieltag Do., 21.08.25 19:30 Uhr FC Straberg - BV Wevelinghoven Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - Sportfreunde Vorst So., 24.08.25 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC SF Delhoven So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Grevenbroich So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Germania Grefrath 1926 So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Zons - DJK Novesia Neuss So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn So., 24.08.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf 3. Spieltag Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss So., 31.08.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf So., 31.08.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen 4. Spieltag Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn Do., 04.09.25 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926 So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven

Das Auftaktprogramm der Kreisliga B1 Grevenbroich-Neuss

1. Spieltag

So., 17.08.25 12:30 Uhr TSV Bayer Dormagen II - VdS 1920 Nievenheim II

So., 17.08.25 13:00 Uhr FC SF Delhoven II - SV Rheinwacht Stürzelberg

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Hackenbroich - Rasensport Horrem

So., 17.08.25 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - SV Rot-Weiß Elfgen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 17.08.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SpVg Gustorf/Gindorf

So., 17.08.25 15:00 Uhr TJ Dormagen - DJK Gnadental III

Mo., 18.08.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven II - SV Bedburdyck/Gierath II



2. Spieltag

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - FC SF Delhoven II

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Elfgen - BV Wevelinghoven II

So., 24.08.25 13:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim II - KSV Mesopotamia Grevenbroich

So., 24.08.25 13:15 Uhr SV Bedburdyck/Gierath II - TJ Dormagen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - TSV Bayer Dormagen II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Rasensport Horrem - SSV Delrath

So., 24.08.25 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SC Kapellen-Erft II

So., 24.08.25 15:30 Uhr DJK Gnadental III - TuS Hackenbroich



3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen II - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 31.08.25 13:00 Uhr BV Wevelinghoven II - VdS 1920 Nievenheim II

So., 31.08.25 13:00 Uhr FC SF Delhoven II - SpVg Gustorf/Gindorf

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Hackenbroich - SSV Delrath

So., 31.08.25 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - SV Rheinwacht Stürzelberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - Rasensport Horrem

So., 31.08.25 15:00 Uhr TJ Dormagen - SV Rot-Weiß Elfgen

So., 31.08.25 15:30 Uhr DJK Gnadental III - SV Bedburdyck/Gierath II



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Gnadental III

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath II - TuS Hackenbroich

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SSV Delrath - SC Kapellen-Erft II

Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Rasensport Horrem - FC SF Delhoven II

Sa., 06.09.25 16:00 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - TSV Bayer Dormagen II

So., 07.09.25 13:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim II - TJ Dormagen

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - KSV Mesopotamia Grevenbroich

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - BV Wevelinghoven II

_____

Das Auftaktprogramm der Kreisliga B2 Grevenbroich-Neuss

1. Spieltag

Do., 14.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss II - DJK Gnadental II

So., 17.08.25 13:00 Uhr DJK Germania Hoisten - Polizei SV Neuss

So., 17.08.25 13:15 Uhr TSV Norf II - 1. FC Grevenbroich-Süd II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SuS Gohr - VfR 06 Neuss

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Glehn II - SV Bedburdyck/Gierath

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Kaarst - Holzheimer SG II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Neukirchen-Hülchrath - SV Rosellen II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SVG Grevenbroich - BV Weckhoven



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd II - SG Neukirchen-Hülchrath

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr SV Rosellen II - SG Kaarst

Sa., 23.08.25 15:00 Uhr Polizei SV Neuss - SV Glehn II

So., 24.08.25 13:15 Uhr DJK Gnadental II - SuS Gohr

So., 24.08.25 13:15 Uhr VfR 06 Neuss - SVG Grevenbroich

So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Weckhoven - TSV Norf II

So., 24.08.25 15:30 Uhr Holzheimer SG II - DJK Germania Hoisten

So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - DJK Novesia Neuss II



3. Spieltag

Di., 26.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss II - Polizei SV Neuss

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Glehn II - Holzheimer SG II

So., 31.08.25 13:15 Uhr TSV Norf II - VfR 06 Neuss

So., 31.08.25 13:15 Uhr DJK Gnadental II - SV Bedburdyck/Gierath

So., 31.08.25 15:00 Uhr SuS Gohr - SVG Grevenbroich

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - SV Rosellen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Kaarst - 1. FC Grevenbroich-Süd II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Neukirchen-Hülchrath - BV Weckhoven



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen II - SV Glehn II

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfR 06 Neuss - SG Neukirchen-Hülchrath

So., 07.09.25 15:00 Uhr BV Weckhoven - SG Kaarst

So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd II - DJK Germania Hoisten

So., 07.09.25 15:00 Uhr Polizei SV Neuss - DJK Gnadental II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SVG Grevenbroich - TSV Norf II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG II - DJK Novesia Neuss II

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - SuS Gohr

_____

Das Auftaktprogramm der Kreisliga C1 Grevenbroich-Neuss

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Neuss III - SG Orken-Noithausen II

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SVG Grevenbroich II - BV Wevelinghoven III

Fr., 15.08.25 20:00 Uhr DJK Rheinkraft Neuss - SG Frimmersdorf/Neurath

So., 17.08.25 13:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd III - FC Zons II

So., 17.08.25 13:00 Uhr SG Neukirchen-Hülchrath II - SpVg Gustorf/Gindorf II

So., 17.08.25 13:00 Uhr VfR 06 Neuss II - Dormagen Trabzonspor

So., 17.08.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim III - FC Straberg II



2. Spieltag

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven III - SG Neukirchen-Hülchrath II

So., 24.08.25 12:30 Uhr FC Straberg II - 1. FC Grevenbroich-Süd III

So., 24.08.25 13:00 Uhr Dormagen Trabzonspor - SVG Grevenbroich II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf II - Polizei SV Neuss III

So., 24.08.25 13:00 Uhr SG Orken-Noithausen II - VdS 1920 Nievenheim III

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Zons II - DJK Rheinkraft Neuss

So., 24.08.25 13:00 Uhr SG Frimmersdorf/Neurath - DJK Eintracht Hoeningen



3. Spieltag

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Rheinkraft Neuss - FC Straberg II

So., 31.08.25 13:00 Uhr TuS Hackenbroich II - VfR 06 Neuss II

So., 31.08.25 13:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd III - SG Orken-Noithausen II

So., 31.08.25 13:00 Uhr SG Neukirchen-Hülchrath II - Dormagen Trabzonspor

So., 31.08.25 15:00 Uhr Polizei SV Neuss III - BV Wevelinghoven III

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Eintracht Hoeningen - FC Zons II

So., 31.08.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim III - SpVg Gustorf/Gindorf II



4. Spieltag

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf II - 1. FC Grevenbroich-Süd III

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen II - DJK Rheinkraft Neuss

So., 07.09.25 12:30 Uhr FC Straberg II - DJK Eintracht Hoeningen

So., 07.09.25 13:00 Uhr Dormagen Trabzonspor - Polizei SV Neuss III

So., 07.09.25 13:00 Uhr SG Frimmersdorf/Neurath - TuS Hackenbroich II

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfR 06 Neuss II - SVG Grevenbroich II

So., 07.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven III - VdS 1920 Nievenheim III

_____

Das Auftaktprogramm der Kreisliga C2 Grevenbroich-Neuss

1. Spieltag

Do., 14.08.25 19:30 Uhr DJK Eintracht Hoeningen II - DJK Novesia Neuss III

So., 17.08.25 12:30 Uhr Sportfreunde Vorst II - SV Rheinwacht Stürzelberg II

So., 17.08.25 12:30 Uhr SSV Delrath II - VfR Büttgen II

So., 17.08.25 13:00 Uhr SG Kaarst II - SV Uedesheim II

So., 17.08.25 13:00 Uhr Polizei SV Neuss II - Holzheimer SG III

So., 17.08.25 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg III - TuS Reuschenberg II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Rosellen III - SV Hemmerden

So., 17.08.25 15:00 Uhr FSV Vatan Neuss II - BV Weckhoven II



2. Spieltag

So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg II - Polizei SV Neuss II

So., 24.08.25 13:00 Uhr BV Weckhoven II - SSV Delrath II

So., 24.08.25 13:00 Uhr VfR Büttgen II - Sportfreunde Vorst II

So., 24.08.25 13:00 Uhr Holzheimer SG III - SG Kaarst II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Uedesheim II - SV Rosellen III

So., 24.08.25 13:00 Uhr TuS Reuschenberg II - DJK Eintracht Hoeningen II

So., 24.08.25 13:00 Uhr DJK Novesia Neuss III - SuS Gohr II

So., 24.08.25 14:30 Uhr SV Hemmerden - SVG Neuss-Weissenberg III



3. Spieltag

Di., 26.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss III - TuS Reuschenberg II

Do., 28.08.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg III - SV Uedesheim II

Do., 28.08.25 19:30 Uhr SV Rosellen III - Holzheimer SG III

So., 31.08.25 12:30 Uhr Sportfreunde Vorst II - BV Weckhoven II

So., 31.08.25 12:30 Uhr DJK Eintracht Hoeningen II - SV Hemmerden

So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS Gohr II - FSV Vatan Neuss II

So., 31.08.25 13:00 Uhr SG Kaarst II - SV Rheinwacht Stürzelberg II

So., 31.08.25 13:00 Uhr Polizei SV Neuss II - VfR Büttgen II



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss II - SSV Delrath II

So., 07.09.25 12:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg II - SV Rosellen III

So., 07.09.25 13:00 Uhr BV Weckhoven II - Polizei SV Neuss II

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfR Büttgen II - SG Kaarst II

So., 07.09.25 13:00 Uhr Holzheimer SG III - SVG Neuss-Weissenberg III

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Uedesheim II - DJK Eintracht Hoeningen II

So., 07.09.25 13:00 Uhr TuS Reuschenberg II - SuS Gohr II

So., 07.09.25 14:30 Uhr SV Hemmerden - DJK Novesia Neuss III

_____