Kreisliga-Geschehen am 1. Mai: Aufstiegstraum & Abstiegsangst

Der SC Aufhausen scheint in der Kreisliga Isar-Rott gerade noch rechtzeitig in Form zu kommen. – Foto: Charly Becherer

Am Maifeiertag war Hochbetrieb angesagt in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die Topteams haben ihre Auswärtsaufgaben allesamt erledigt: Hofkirchen (4:1 in Tiefenbach), Schalding II (4:1 bei Passau West) und Eberhardsberg (1:0 bei Künzing II) fuhren jeweils drei Zähler ein. Hofkirchen hat damit weiter vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Das Tableau ist aktuell etwas schief, denn aufgrund des Pokalfinales findet die Partie Karpfham gegen Salzweg erst am kommenden Dienstag statt.

Die DJK Straßkirchen (in rot-schwarz) wird sich wohl nach nur einem Jahr wieder aus der Kreisliga Passau verabschieden müssen. – Foto: Karl-Heinz Hönl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Für die DJK Straßkirchen gab`s auch in Perlesreut nichts zu holen - 1:4-Pleite! Der Abstieg rückt näher. Und es könnte auch einen großen Namen erwischen: Der einst ruhmreiche FC Vilshofen verlor das Kellerduell in Tittling und kassierte damit die dritte Niederlage in Folge. Den Erben Klaus Augenthalers droht damit der Sturz in die Kreisklasse.



Die Torjägerliste (Stand 02.05.)

1. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 24 Tore

2. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore

3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 18 Tore

Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Wechsel an der Spitze! Der SV Bischofsmais rutschte auf der Viechtacher Regeninsel vor knapp 300 Zuschauern aus - 2:4-Niederlage! Dadurch hat sich der starke Aufsteiger aus Viechtach selbst zumindest die Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz gewahrt.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie! Den Bischofsmaiser Stolperer wusste die SpVgg Plattling zu nutzen und hielt nach spannenden 90 Minuten den SV Haibach mit 3:2 in Schach. Der Lohn: Plattling springt damit wieder auf die Eins!



Was tut sich im Tabellenkeller?

Es riecht nach Abstieg für den SV Schwarzach! Nach drei Jahren im Kreisoberhaus steht der SVS nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Zwiesel vor dem Gang in die Kreisklasse. Big Points im Kampf um den Klassenerhalt sicherten sich der SV Winzer (3:1-Sieg in Kirchberg) und die DJK Neßlbach (2:0-Heimsieg gegen die DJK SB Straubing).



Die Torjägerliste (Stand 02.05.)

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 20 Tore

2. Nico Brem (1. FC Viechtach) 18 Tore

3. Jan Karabas (SpVgg Plattling) 15 Tore

Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Ein Spieltag wie gemalt für den SV Sallach! Der SVS hielt sich beim Tabellenletzten in Niederleierndorf nach einer schwachen ersten Hälfte schadlos und siegte am Ende nach 0:1-Rückstand noch souverän mit 5:1. Der FC Leibersdorf kam gegen die SG Offenstetten/Rohr nicht über ein 3:3 hinaus, musste am Ende gar froh sein um einen Punkt, denn der Ausgleich fiel erst in der Schlussminute. Sallach hat damit drei Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze. Enttäuschung hingegen in der "Gruam": Durch die 0:2-Heimpleite gegen den FC Ergolding II hat sich der SV Ettenkofen aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Die Hürde Dingolfing II hat die SG Mallersdorf/Granfentraubach genommen und darf sich zumindest noch Hoffnungen Richtung Aufstiegs-Relegationsplatz machen. – Foto: Werner Kroiß