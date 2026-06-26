Kreisliga- gegen Regionalliga-Meister: Hoher Besuch im Burgenland

"Es soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden, denn so nah erlebt man einen Regionalligisten nicht jeden Tag", schreibt der Neu-Kreisoberligist zur Ankündigung der besonderen Partie. Diese findet im Rahmen der Stadiondach-Einweihung statt. Extra für dieses Spiel wird die Droyßiger SG mit Sondertrikots auflaufen.

"Für unseren Gegner ist es die Saisonabschlussfeier einer großartigen Spielzeit: Die Droyßiger gewannen ihre Kreisliga (10. Liga) und steigen damit in die Kreisoberliga auf - richtig gelesen, hier steigen Meister noch ganz selbstverständlich auf", kündigen die Leipziger ihren ersten Aufritt der Vorbereitung an - mit einem Seitenhieb in Richtung der Aufstiegsregularien zur 3. Liga.

Die Loksche werde mit dem kompletten Kader inklusive Probespielern in den Burgenlandkreis reisen. "Wer also unseren neuen Cheftrainer Torsten Ziegner und unsere blau-gelben Helden live in Action erleben will, ist hier goldrichtig", schreibt der Doppelmeister der Regionalliga Nordost.