Kreisliga gegen Landesklasse: Halbfinale vor einer Traumkulisse

Die Verantwortlichen des SV Eintracht Blau-Gelb Peißen hatten auf zahlreiche Besucher gehofft. Immerhin war das Halbfinale des Teamshop89-Salzlandpokals für den einzig verbliebenen Kreisliga-Vertreter ein großes Highlight - noch dazu gegen die Landesklasse-Nachbarn des SV Plötzkau. Am Ende wurden die Erwartungen sogar noch übertroffen.

449 Zuschauer sorgten am Sonntag für eine rekordverdächtige Traumkulisse auf dem Sportplatz am Grönaer Weg. Rund um die Absperrungen standen die Menschen eng gedrängt. Zu sehen bekamen sie ein Duell, das deutlich enger verlief, als es wohl die allermeisten im Vorfeld erwartet hatten.

SV Plötzkau erreicht zum vierten Mal in Folge das Finale

Natürlich war die Landesklasse-Elf aus Plötzkau dominant, natürlich erarbeitete sich das Team von Christian Bilkenroth und David Hildebrandt ein klares Chancenplus. Am Ende machte im Aufeinandertreffen zwischen dem Kreisliga-Dritten und dem Landesklasse-Zweiten aber nur ein einziger Treffer den Unterschied: Nach einer guten Stunde erzielte Amon van Linthout per Kopf das Tor des Tages für den Titelverteidiger.

Vorzuwerfen hatte sich die Eintracht aus Peißen, bei der unter anderem der ehemalige Verbandsliga-Verteidiger Franz Heise (Haldensleber SC) oder Matthias Buszkowiak, der Co-Trainer des Frauen-Bundesligisten FC Carl Zeiss Jena, mitgespielt hatten, am Ende wenig. Nachdem der Kreisligist zuvor auf seiner besonderen Pokalreise bereits drei höherklassige Gegner herausgeworfen hatte, war im Halbfinale Schluss. Dagegen zieht der SV Plötzkau zum vierten Mal in Folge ins Endspiel um den Salzlandpokal ein.