Kreisliga-Fünfter rückt nach: "Über 90 Prozent haben dafür gestimmt" Salzlandliga +++ Nach dem Verzicht des SV 09 Staßfurt II auf den Startplatz im Oberhaus steigt der TSV Blau-Weiß Eggersdorf auf von Kevin Gehring · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Bartaune

Es wird eine Premiere seit der Kreisreform und der Einführung der Kreisoberliga Salzlandkreis: Noch nie war der TSV Blau-Weiß Eggersdorf in der Salzlandliga vertreten. Das wird sich zur kommenden Saison ändern. Als Fünfter der abgelaufenen Kreisliga-Saison steigt das Team ins Oberhaus des Kreises auf - dieses Mal wirklich.

Schon im vergangenen Sommer hatten die Eggersdorfer die Korken knallen lassen. Damals wurden sie informiert, dass sie als Kreisliga-Vierter noch nachrücken könnten. Doch weil sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun schlussendlich gegen den möglichen Klassenerhalt in der Landesklasse entschieden hatte, war der Startplatz in der Salzlandliga damit anderweitig besetzt. Drei Kreisligisten verzichten auf den Kreisoberliga-Aufstieg Mit der Erfahrung aus dem Vorjahr hielten sich die Blau-Weißen dieses Mal ganz bedecket - bis dann die frohe Botschaft kam. "Als wir die Anfrage bekommen haben, war das Voting in der Mannschaft sehr eindeutig. Über 90 Prozent haben dafür gestimmt, dass wir den Aufstieg wahrnehmen", berichtet Trainer Markus Gleiß und ergänzt: "Wir freuen uns auf neue Plätze, auf neue Gegner und ganz besonders auf das Derby gegen Welsleben."