Kreisliga-Fünfter rückt nach: "Über 90 Prozent haben dafür gestimmt"

Es wird eine Premiere seit der Kreisreform und der Einführung der Kreisoberliga Salzlandkreis: Noch nie war der TSV Blau-Weiß Eggersdorf in der Salzlandliga vertreten. Das wird sich zur kommenden Saison ändern. Als Fünfter der abgelaufenen Kreisliga-Saison steigt das Team ins Oberhaus des Kreises auf - dieses Mal wirklich.
Schon im vergangenen Sommer hatten die Eggersdorfer die Korken knallen lassen. Damals wurden sie informiert, dass sie als Kreisliga-Vierter noch nachrücken könnten. Doch weil sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun schlussendlich gegen den möglichen Klassenerhalt in der Landesklasse entschieden hatte, war der Startplatz in der Salzlandliga damit anderweitig besetzt.
Mit der Erfahrung aus dem Vorjahr hielten sich die Blau-Weißen dieses Mal ganz bedecket - bis dann die frohe Botschaft kam. "Als wir die Anfrage bekommen haben, war das Voting in der Mannschaft sehr eindeutig. Über 90 Prozent haben dafür gestimmt, dass wir den Aufstieg wahrnehmen", berichtet Trainer Markus Gleiß und ergänzt: "Wir freuen uns auf neue Plätze, auf neue Gegner und ganz besonders auf das Derby gegen Welsleben."
Möglich wurde der historische Schritt in die Salzlandliga deshalb, weil der SV 09 Staßfurt eine Herabstufung seiner zweiten Mannschaft beantragt hatte. Und weil hinter dem Meister SG Plötzkau II/Ilberstedt sowohl der SV Eintracht Blau-Gelb Peißen, der SSV Eintracht Winningen-Reinstedt als auch die TSG Calbe auf das Nachrücken verzichteten. "Am Ende waren wir nur einen Punkt hinter dem dritten Platz. Außerdem haben wir die Top-Drei in der Rückrunde geschlagen. Das hat uns in unserer Entscheidung bestärkt", unterstreicht Gleiß.
Zumal die Salzlandliga schon länger eine Vision innerhalb des Clubs gewesen ist. "Bei uns als kleinen Dorfverein wird über viele Jahre eine sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet. Wir haben alle Altersklassen besetzt. Der Aufstieg ist deshalb sehr wichtig, um den Jungs, die auch immer wieder Anfragen von anderen Vereinen erhalten, etwas bieten zu können", betont Gleiß in dem Wissen: "Um in der Salzlandliga bestehen zu können, müssen wir knallhart im Training ran - das ist die Maßgabe. Wir hätten es nicht gemacht, wenn wir uns diesen Schritt nicht zutrauen würden."