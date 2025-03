Kreisliga: Favoriten im Gleichschritt

Odenwaldkreis. Der SV Hummetroth II segelt an der Spitze der Kreisliga B weiter im Wind des Erfolges: Mit einem klaren 5:0 (1:0) bei der GSV Breitenbrunn schippert die Verbandsliga-Reserve verlustpunktfrei in Richtung Meisterschaft und Aufstieg.

SSV Brensbach II – TSV Günterfürst II 4:1 (1:0). Tim Friedrich (15.) brachte die SSV II früh in Führung. Auch nach der Pause drückte Brensbach weiter aufs Gaspedal, kassierte aber zunächst durch Anton Mares (65., FE) den Ausgleich. In der Schlussphase brachen beim Gast aber alle Dämme, und so schossen Justin Vaupel (82.), Yazin Kakih (84.) und Akin Keskin (86.) den am Ende klaren Brensbacher Erfolg heraus.