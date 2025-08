Kreisliga Essen: Vor Saisonstart stehen schon vier Absteiger fest

Der Fußballkreis Essen debattiert über die Einführung einer eingleisigen Kreisliga A. Das hätte nämlich zur Folge, dass in den kommenden Jahren viele Klubs aus beiden Gruppen absteigen müssten. Durch diese Maßnahme würde nicht nur die Kreisliga A, sondern auch die Kreisliga B aufgewertet werden - und um die geht es in diesem Text. Vor dem Saisonstart stehen nämlich schon vier Absteiger fest.

Warum nicht auch die Kreisligen B und C verkleinern?

„Die Idee, die am Montag vorgestellt wurde, sieht das Reduzieren der A-Ligisten über mehrere Saisons vor, bis am Ende eine eingleisige Kreisliga A an den Start geht. Konkrete Pläne, wie das Abspielen der bisherigen zwei Kreisligen A aussehen soll, liegen uns nicht vor“, teilt Daniel Neidek, Kreisgeschäftsführer und Vorstandsmitglied im Fußballkreis Essen, im Gespräch mit der WAZ mit.