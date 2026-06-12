Kreisliga-Emsland-Update Nachwuchs, Verstärkungen und neue Impulse an der Seitenlinie von E. L. · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser

Während der TuS Haren auf ein Eigengewächs setzt, hat der VfL Rütenbrock seine Kaderplanung für die kommende Emslandliga-Saison abgeschlossen. Beim VfL Herzlake erhält das Trainerteam derweil zusätzliche Unterstützung im Torwart- und Analysebereich.

– Foto: TuS Haren

TuS Haren belohnt Eigengewächs

Der TuS Haren kann zur neuen Saison einen Neuzugang aus den eigenen Reihen begrüßen. Defensivspieler Max Hopster rückt aus der A-Jugend in den Herrenbereich auf. Der 18-Jährige sammelte bereits in der abgelaufenen Spielzeit umfangreiche Erfahrungen bei den Senioren und kam auf 22 Einsätze. Damit ist Hopster beim TuS längst kein Unbekannter mehr und soll seinen eingeschlagenen Weg nun fest im Emslandliga-Kader fortsetzen.

– Foto: VfL Rütenbrock

Rütenbrock stellt Kaderplanung vor Beim VfL Rütenbrock laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison bereits auf Hochtouren. Das neue Trainerteam um Cheftrainer Jörg Brunen und Co-Trainer Lars Kollmer hat die Mannschaft erstmals zusammengeführt und die Planungen für die Vorbereitung sowie die kommende Spielzeit vorgestellt. Auch personell sind die Weichen gestellt. Mit Sinan Köster vom BW Papenburg sowie Heiner Schulte Bentlage verstärken zwei externe Zugänge den Kader. Darüber hinaus schaffen Alexander Gröninger und Till Jaspers den Sprung aus der eigenen A-Jugend in den Herrenbereich. Beide waren bereits in der Rückrunde regelmäßig im Training der ersten Mannschaft eingebunden und sammelten erste Erfahrungen im Spielbetrieb. Der offizielle Vorbereitungsstart ist für den 23. Juni angesetzt.

– Foto: VfL Herzlake