Kreisliga Emsland: Tore und Drama

– Foto: SV Eltern

Der 20. Spieltag der Kreisliga Emsland hatte einiges im Gepäck: Der TuS Haren erledigte seine Aufgabe in Bawinkel früh, Baccum nutzte eine starke erste Halbzeit in Twist, Börger rettete den Sieg gegen Herzlake in einer wilden Schlussphase und Lengerich-Handrup sowie Eltern teilten die Punkte. In Surwold reichte ein früher Treffer zum Heimsieg gegen Teglingen – ein Spieltag mit schnellen Toren, engen Entscheidungen und reichlich Spannung bis zum Abpfiff. ⚽

Haren schlägt eiskalt zu - Früher Dreifachschlag entscheidet Partie in Bawinkel

Der TuS Haren hat beim SV Bawinkel einen souveränen 3:0-Auswärtssieg eingefahren. Ein Eigentor sowie Treffer von Lukas Hagen und Mirco Husmann sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Haren nutzt frühe Fehler konsequent

Die Partie begann schwungvoll – allerdings aus Sicht des SV Bawinkel mit einem denkbar ungünstigen Start. Bereits in der 7. Minute unterlief der Heimelf ein Eigentor, das den TuS Haren früh in Führung brachte. Nur vier Minuten später legten die Gäste nach: Lukas Hagen traf in der 11. Minute zum 0:2 und erhöhte damit früh den Druck auf die Hausherren. Bawinkel zeigte sich dennoch bemüht und kam ebenfalls zu Möglichkeiten – unter anderem durch Timo Wintels, der bereits in der Anfangsphase per Kopf eine Großchance vergab. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb Haren effizient. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Mirco Husmann nach einer Vorlage von Jannik Hamm per Kopfball auf 0:3 (45.+1) und stellte damit die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Bawinkel bemüht, Haren verwaltet Nach dem Seitenwechsel versuchte Bawinkel, noch einmal Druck aufzubauen. Chancen durch Timo Wintels und Jannek Reicksmann brachten jedoch nicht den erhofften Anschluss. Haren hingegen konzentrierte sich zunehmend auf die Defensive und setzte gelegentlich Nadelstiche. So verpasste Dennis Dzanija in der Schlussphase sogar noch eine weitere gute Möglichkeit. Am Ende blieb es beim klaren 3:0-Auswärtserfolg für den TuS Haren, der die Partie bereits in der ersten Halbzeit entschieden hatte.

Börger zittert sich zum Heimsieg - Herzlake kommt spät noch einmal heran Die DJK Eintracht Börger hat sich in einem torreichen Duell mit 3:2 gegen den VfL Herzlake durchgesetzt. Nach einer 3:1-Führung wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, ehe die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit retteten. Offener Schlagabtausch vor der Pause Die Partie begann mit hohem Tempo. In der 24. Minute brachte Marc Wöste die Gastgeber nach Vorlage von Yanneck Kuhr mit 1:0 in Führung. Lange hielt der Vorsprung allerdings nicht: Nur zwei Minuten später nutzte Connor Auger eine Gelegenheit zum Abstauber und stellte auf 1:1 (26.). Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause. Börger legt vor - Herzlake macht es spät noch einmal spannend Nach dem Seitenwechsel erwischte Börger den besseren Start. Dominik Albers traf in der 51. Minute nach Vorarbeit von Johannes Gertken zur erneuten Führung. Knapp 20 Minuten später baute Gertken den Vorsprung selbst aus und erhöhte nach Vorlage von Albers auf 3:1 (70.). Doch Herzlake gab sich nicht geschlagen. Christian Niehaus verkürzte in der 81. Minute auf 3:2 und leitete damit eine hektische Schlussphase ein. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal dramatisch: Herzlake drängte auf den Ausgleich, doch Börgers Keeper Keno Cordes bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem Gegentor. So blieb es am Ende beim knappen 3:2-Heimerfolg für die Eintracht.

Baccum nutzt starke erste Halbzeit - Twist kommt nur noch heran Der SC Baccum hat sich beim SV Grenzland Twist mit 3:2 durchgesetzt. Die Gäste legten mit drei Treffern in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Auswärtssieg, während Twist nach der Pause nur noch verkürzen konnte. Baccum schlägt vor der Pause dreifach zu Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Minute brachte Benjamin Kramer den SC Baccum in Führung, nachdem der Ball nach einem unglücklichen Abpraller vom Torwart ins Netz trudelte. Twist reagierte und kam nach einer Standardsituation zum Ausgleich: Leon Schlagenhauf traf in der 25. Minute per Kopf nach einer Ecke zum 1:1. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später nutzte Lars Hense einen Ballverlust im Mittelfeld und stellte nach Vorlage von Marvin Bloom auf 2:1 für Baccum (29.). Kurz darauf erhöhte Kramer erneut: Nach Vorarbeit von Hense traf der Angreifer in der 33. Minute zum 3:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. Twist drückt - Bremmer sieht Rot Nach dem Seitenwechsel kam Grenzland Twist engagierter aus der Kabine. In der 51. Minute verkürzte Lars Gerke nach einem Pfostenschuss und dem anschließenden Abpraller auf 2:3. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Twist drängte auf den Ausgleich, während Baccum immer wieder gefährlich konterte. Die größte Gelegenheit zum 3:3 vergaben die Gastgeber, als ein Angreifer frei vor dem Tor über das Gehäuse schoss. In der Schlussphase schwächte sich Twist zudem selbst: Lars Bremmer sah in der 88. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. So blieb es letztlich beim knappen 3:2-Auswärtssieg für den SC Baccum.

Frühes Tor entscheidet: Surwold schlägt Teglingen knapp Der SV Surwold hat sich im Heimspiel gegen den SV Teglingen mit 1:0 durchgesetzt. Ein früher Treffer von Steffen Deymann reichte den Gastgebern, um die drei Punkte einzufahren. Deymann trifft früh zur Führung Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste aus Teglingen. Bereits in der Anfangsphase brachte Steffen Deymann den SV Surwold mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften um Spielkontrolle bemüht waren. Surwold verteidigte die frühe Führung konzentriert, während Teglingen versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Surwold verteidigt Vorsprung Nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Beide Trainer reagierten mit mehreren Wechseln, um neue Impulse zu setzen. Surwold verwaltete den Vorsprung und setzte weiterhin auf eine kompakte Defensive. Teglingen suchte zwar den Weg nach vorne, fand jedoch keine entscheidende Lücke in der Surwolder Abwehr. Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Heimsieg für den SV Surwold.

Listrup holt spektakulären Punkt in Leschede - spätes Comeback zum 3:3 Der SV Listrup hat beim FC Leschede nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand noch ein spektakuläres 3:3-Unentschieden erkämpft. Die Gäste zeigten große Moral und schlugen in der Nachspielzeit doppelt zu. Leschede effizient - Listrup zunächst glücklos Mehrere hundert Zuschauer sahen in Leschede zunächst eine Partie, in der Listrup den besseren Start erwischte. Vor allem in der ersten halben Stunde erspielten sich die Gäste ein deutliches Chancenplus, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. Kurz vor der Pause kippte die Partie etwas. Leschede bekam einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen, den Johannes Duisen in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:0 verwandelte (45.+6). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Gastgeber deutlich effizienter. Tobias Küpker erhöhte in der 49. Minute auf 2:0, ehe Duisen nur acht Minuten später mit einem direkten Freistoß zum 3:0 nachlegte (57.). Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie bereits entschieden. Joker und Last-Minute-Treffer retten Listrup Doch Listrup gab sich nicht geschlagen. Der eingewechselte Yannek Midden brachte seine Mannschaft in der 70. Minute mit dem 3:1 wieder ins Spiel.

Die Partie blieb auf schwierigem Geläuf lange umkämpft, ehe es in der Schlussphase noch einmal turbulent wurde. Nach einer Roten Karte gegen Leschedes Marlon Hartig (83.) erhöhte Listrup den Druck. In der Nachspielzeit schlugen die Gäste schließlich doppelt zu: Zunächst verkürzte der eingewechselte Cedric Lölfing auf 3:2 (90.+2), ehe Silas Stein nur zwei Minuten später zum umjubelten 3:3-Endstand traf (90.+4). Am Ende stand ein aufgrund der Spielanteile verdientes Unentschieden, nachdem Listrup bereits mit drei Treffern zurückgelegen hatte.

Schäfer gleicht für Lengerich-Handrup aus - Remis gegen Eltern Der SV Lengerich-Handrup und der SV Eltern trennten sich mit 1:1. Nach der Gästeführung durch Jannis Schnebeck glich Simon Schäfer im zweiten Durchgang für die Gastgeber aus. Chancen auf beiden Seiten vor der Pause Beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne, klare Tore blieben zunächst jedoch aus. Eltern kam in der Anfangsphase durch Michael Peiffer zu einer guten Gelegenheit, während auf der Gegenseite Simon Schäfer die Führung für Lengerich-Handrup verpasste. Auch Jannis Schnebeck hatte vor der Pause noch eine Großchance für die Gäste, doch es blieb beim torlosen Remis zur Halbzeit. Schnebeck trifft - Schäfer antwortet Kurz nach Wiederbeginn schlug Eltern dann zu: Jannis Schnebeck traf in der 47. Minute nach Vorlage von Kai-Lukas Telkmann zur 1:0-Führung für die Gäste. Lengerich-Handrup erhöhte in der Folge den Druck und wurde schließlich belohnt. In der 70. Minute glich Simon Schäfer nach Vorarbeit von Thomas Fehren zum 1:1 aus. In der Schlussphase bot sich den Gastgebern sogar noch die Möglichkeit zum Siegtreffer, doch Luca Fehren ließ eine Großchance ungenutzt. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden.