Kreisliga Emsland startet in den #25. Spieltag

Der 25. Spieltag steht vor der Tür und kommt wie ein gutes Serienfinale in mehreren Folgen daher.
Heute gibt’s den Auftakt mit zwei Spielen, die schon ordentlich Zündstoff liefern. Der Rest folgt am Sonntag, wenn gleich sechs Partien gleichzeitig auf den Platz prasseln wie Aprilwetter im Emsland.
Die Vorberichte? Kommen natürlich auch, Stück für Stück, wie sich das gehört. Also dranbleiben, zurücklehnen und schon mal die Tabelle im Kopf sortieren. Es wird wieder einiges passieren.
Dienstag noch acht Stück kassiert, Freitag schon wieder auf dem Platz, der SV Eltern macht gerade das, was man wohl „kurze Verarbeitung“ nennt.
Gegen Surwold wird’s auch nicht gemütlicher: Die Gäste haben dem Tabellenführer zuletzt ein 0:0 abgetrotzt und schielen noch ganz vorsichtig Richtung Aufstieg. Fünf Punkte Rückstand, aber die Botschaft ist klar: Wenn noch was gehen soll, dann bitte jetzt.
Für Eltern dagegen gilt: Punkte sammeln wie Pfandflaschen, dringend und ohne Ausreden. Denn der Abstiegsplatz steht schon bedrohlich nah vor der Tür.
Kurz gesagt: Hier trifft akuter Druck auf leise Hoffnung. Und irgendwer wird heute besser schlafen.
Hinspiel? 0:5. Rückspiel? Andere Geschichte.
Der TuS Haren lädt zum 25. Spieltag und diesmal ist die Zweite von BW Papenburg zu Gast, die 2026 bislang eher wie ein leerer Kühlschrank wirkt: aufgemacht, reingeschaut, nichts drin. Sieben Spiele, null Punkte. Autsch.
Ganz anders die Hausherren: 18 Punkte, 29 Tore und mit Mirco Husmann einen Mann, der am Dienstag einfach mal vier Dinger gegen Eltern eingeschenkt hat, als wäre es ein lockeres Trainingsspiel.
Kurz gesagt: Die Vorzeichen haben sich gedreht. Und wer wissen will, ob aus dem 0:5 ein „Na also!“ wird, der schaut besser rein.