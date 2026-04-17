Kreisliga Emsland startet in den #25. Spieltag

Der 25. Spieltag steht vor der Tür und kommt wie ein gutes Serienfinale in mehreren Folgen daher.

Heute gibt’s den Auftakt mit zwei Spielen, die schon ordentlich Zündstoff liefern. Der Rest folgt am Sonntag, wenn gleich sechs Partien gleichzeitig auf den Platz prasseln wie Aprilwetter im Emsland.

Die Vorberichte? Kommen natürlich auch, Stück für Stück, wie sich das gehört. Also dranbleiben, zurücklehnen und schon mal die Tabelle im Kopf sortieren. Es wird wieder einiges passieren.