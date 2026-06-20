Kreisliga-Einteilung: Viel Zufriedenheit und alle Schongauer Klubs in einer Gruppe

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; FC Wildsteig/Rottenbuch (in Weiß) gegen TSV Peiting am 10. Mai 2026 – Foto: Holger Wieland

Kreisspielleiter Heinz Eckl hat die 31 Mannschaften der Region Zugspitze in zwei Kreisligen eingeteilt. Alle Vereine aus dem Altlandkreis Schongau spielen künftig in der Kreisliga 2.

Das Lob hätte nicht größer ausfallen können. „Perfekt gelöst“, so findet Dennis Bartmann die neue Einteilung für die beiden Kreisligen in der Region Zugspitze. Dass es für den Technischen Leiter des TSV Altenstadt überhaupt keinen Grund zum Klagen gibt, liegt daran, dass Heinz Eckl heuer die insgesamt 31 Mannschaften seiner Ansicht nach sehr umsichtig und planvoll in zwei Gruppen eingeteilt hat. Es war keine leichte Aufgabe für den Kreisspielleiter, denn nach dem Abstieg von gleich fünf Teams aus der Bezirksliga Süd herrschte auf einmal großes Gedränge in der höchsten Oberland-Spielklasse.

Eckl brachte Struktur in das Ganze und sorgte für so manche Neuerung gegenüber der vergangenen Saison. Für die neue Runde packte er die Vereine aus dem Altlandkreis Schongau alle in die Kreisliga 2, während er die Weilheimer Klubs SV Polling und ASV Habach in die Staffel 1 beorderte. „Das war insgeheim unser Wunsch gewesen“, gibt Bartmann zu, bestens bedient worden zu sein.

Im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit, als die Altenstädter weit in den Südosten des Fußballkreises fahren mussten, genießen sie in der kommenden Runde nur Vorteile. Ihnen bleiben die Derbys gegen den TSV Peiting und den FC Wildsteig/Rottenbuch erhalten. Außerdem kommen noch zwei weitere hinzu, denn auch der SV Fuchstal und Bezirksliga-Absteiger VfL Denklingen finden sich in derselben Gruppe wieder. „Wir freuen uns, dass wir nicht komplett auseinandergerissen wurden“, bedankt sich Bartmann. Zudem liegen die weiteren Kontrahenten aus dem Landkreis Landsberg praktisch vor der Haustür. Auch die Konkurrenz aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist unkompliziert zu erreichen. Über die Bundesstraße 17 und die Autobahn 96 besteht eine ausgezeichnete Anbindung.

Oberalting hat Veto eingelegt

„Hochinteressant“, findet deshalb auch Hubert Jungmann die Einteilung. Der Trainer des FC Wildsteig/Rottenbuch betritt mit der Kreisliga 2 zwar „absolutes Neuland“, aber im Gegensatz zum TSV Oberalting ist er bereit zu einem kleinen Abenteuer. Die Seefelder, die zusammen mit den drei weiteren Mannschaften aus dem Landkreis Starnberg in die Kreisliga 1 gesteckt wurden, wollen gegen diese Regelung Protest einlegen. Im Erfolgsfall wären die Konsequenzen für die Vereine aus dem Altlandkreis Schongau nur gering. Statt 15 würden dann 16 Mannschaften in der Gruppe 2 gegeneinander antreten. An den insgesamt 30 Spieltagen würde dies jedoch nichts ändern. Es entfällt lediglich ein spielfreies Wochenende für jedes Team.

Die stattlichen Teilnehmerfelder haben Konsequenzen. Da sich die Zahl der Spieltage von bisher 26 um vier erhöht, sind englische Wochen unerlässlich. Für Jungmann ist das kein Problem. „Das finde ich gut“, freut sich der Coach auf die Spiele unter der Woche. Wenn sie im August und Anfang September stattfinden, ist das Wetter in der Regel meist hervorragend und lädt die Fans am Abend zum Zuschauen ein. „Als Fußballer kann man sich nichts Schöneres vorstellen, als ein Abendspiel im Sommer zu bestreiten“, fiebert Matthias Schweizer dem Saisonstart an Mariae Himmelfahrt deshalb schon entgegen.

Saisonstart erst Mitte August

Der Technische Leiter des TSV Peiting ist zuversichtlich, dass er Mitte August seinen gesamten Kader zusammenhat. Wie in Altenstadt und Wildsteig/Rottenbuch spielen beim TSV vor allem junge Burschen, die noch nicht verheiratet sind und deshalb bei ihrer Urlaubsplanung nicht auf ihre Familien Rücksicht nehmen müssen. Für alle Kicker, die Kinder haben, bietet sich jedoch die Möglichkeit, gleich nach dem Ende des Schuljahres in die Sommerferien zu fahren. Auch hier wurde eine sozialverträgliche Regelung geschaffen.

Gerüstet sieht Schweizer seine Mannschaft ohnehin für die neue Spielzeit. „Je breiter der Kader, umso besser“, stellt er fest. Zu den bis zu 30 Partien in der Meisterschaft gesellen sich noch die Testspiele in der Sommer- und Wintervorbereitung. Das können dann rund 40 Begegnungen werden. „Ob das jeder durchziehen kann?“ fragt sich Schweizer. Sorgen braucht er sich keine machen. Peiting nimmt mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil, Altenstadt und Wildsteig/Rottenbuch sogar jeweils mit drei. Und so bereitet nur die Geografie Schweizer ein wenig Kopfzerbrechen. „Ich wüsste nicht, dass ich jemals in Windach gewesen wäre.“ Dank Heinz Eckl kann er diese Wissenslücke nun auch beseitigen.