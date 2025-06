Kreisliga-Einteilung im Westen: Dingolfing II wandert in die Isar-Rott

Absolut harmonisch ist die Einteilung der 28 Kreisliga-Klubs des Fußballkreis West verlaufen. In den beiden Kreisoberhaus-Klassen gibt es keinen einzigen Streitfall. Als einziger Verein musste der FC Dingolfing II von der Donau-Laaber-Gruppe in die Isar-Rott-Staffel umgruppiert werden. Diese Maßnahme sorgte im Lager der BMW-Städter aber für keinen Unmut, im Gegenteil.



"Die Umgruppierung in der kommenden Saison sehen wir grundsätzlich positiv. Nach zwei interessanten Jahren in der Donau/ Laaber freuen sich der Verein und die Jungs auf die neue Herausforderung Isar/ Rott. Vor allem die Duelle mit Derbycharakter gegen Pilsting, Aufhausen und natürlich Landau bringen jede Menge Charme mit", sagt der Sportliche Leiter des FC Dingolfing, Manuel Wimmer.





Sehr erfreulich ist außerdem, dass es in beiden Gruppen einen Reservespielbetrieb gibt, an dem in der Kreisliga Donau-Laaber sogar 12 Teams an den Start gehen. In der Kreisliga Isar-Rott sind es neun bzw. zehn Vereine - die SG Johannesbrunn/BInabiburg hat sich noch nicht final entschieden - die um Punkte wetteifern. Der Bezirksliga-Aufsteiger SC Falkenberg hat den Wunsch geäußert, weiter im Kreisliga-Reservespielbetrieb an den Start gehen zu dürfen, dem entsprochen wurde.