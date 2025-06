Kreisliga-Einteilung im Osten ohne Überraschungen

Ohne Härtefälle und dementsprechend unproblematisch ist die Einteilung der beiden Kreisligen im Fußballkreis Niederbayern Ost über die Bühne gegangen, die Kreis-Spielleiter Andreas Kriegner am Montagabend veröffentlichte. Alle 32 Klubs dürften also zufrieden sein und sich auf die Spielzeit 2025/2026 freuen. Die 14 Klubs der Kreisliga Straubing kommen aus drei Landkreisen. Während vier im Kreis Straubing zuhause sind, kommen jeweils fünf Vereine aus den Landkreisen Regen und Deggendorf.



Die Kreisliga Passau setzt sich auf Teams aus den Landkreisen Freyung-Grafenau (6) und Passau (7) sowie dem FC Egglham aus dem Kreis Rottal-Inn zusammen.





Wie in den Jahren zuvor wird es in beiden Klassen voraussichtlich keinen Reserve-Spielbetrieb geben. Das hat zur Folge, dass die B-Teams der Kreisliga-Klubs entweder am aufstiegsberechtigten Spielbetrieb teilnehmen oder in andere Reserve-Klassen eingeteilt werden.