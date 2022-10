Kreisliga: Eching wieder in Form, Kranzberg und Wartenberg teilen sich die Punkte SV Kranzberg vergibt Sieg

TSV Eching – SV Walpertskirchen 2:0 (0:0). Zumindest dem Ergebnis nach wieder zurück in der Spur sind die Echinger Kicker. „Am Ende war das heute ein umkämpfter Dreier, der aber nicht unverdient ausgefallen ist“, resümierte Spartenchef Peter Hanrieder.

Lange war die Partie ausgeglichen, Walpertskirchen konnte gegen den Favoriten recht gut mithalten, Hüben wie drüben gab’s in den ersten 45 Minuten aber quasi keine Torchancen. In Durchgang zwei fanden die Echinger dann besser rein und gingen bald in Führung. Marcel Kropp hatte eine butterweiche Flanke in den Strafraum geschlagen, Thomas Kappauf stieg am höchsten und nickte ein (61.).

Doch der SVW gab nicht nach, und so musste Ali Kestler im TSV-Tor einmal sein ganzes Können aufbringen, um das 1:1 zu verhindern. Beruhigung für Eching gab’s erst kurz vor Schluss: SV-Keeper Lukas Weinhuber war nach einem Abschlag ausgerutscht, Kevin Stoiber schoss den Ball ins leere Tor (88.).

TSV Wartenberg – SV Kranzberg 1:1 (0:0).