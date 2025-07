Kreisliga Düsseldorf: alle Spielpläne und Gruppen online

1. Spieltag Sa., 16.08.25 16:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TuS Gerresheim So., 17.08.25 12:45 Uhr FC Büderich II - KSC Tesla 07 So., 17.08.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TSV Urdenbach So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Düsseldorf-West So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf So., 17.08.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach So., 17.08.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf So., 17.08.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - VfL Benrath So., 17.08.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SV Wersten 04 2. Spieltag So., 24.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TuS Gerresheim So., 24.08.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DSC 99 Düsseldorf II So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Türkgücü Ratingen So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SP.-VG. Hilden 05/06 So., 24.08.25 15:30 Uhr VfL Benrath - AC Italia Hilden So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II 3. Spieltag So., 31.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Büderich II So., 31.08.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Unterbach So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07 So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TSV Urdenbach So., 31.08.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Wersten 04 So., 31.08.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath So., 31.08.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Düsseldorf-West So., 31.08.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Sportfreunde Gerresheim

1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Hösel II - ASC Ratingen-West

So., 17.08.25 13:00 Uhr Lohausener SV II - SC Düsseldorf-West II

So., 17.08.25 13:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer II - DJK Sparta Bilk II

So., 17.08.25 13:00 Uhr Polizei SV Düsseldorf II - FC Tannenhof

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Breitscheid - DJK Tusa 06 Düsseldorf II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Rather SV - CfR Links Düsseldorf II

So., 17.08.25 15:00 Uhr NK Croatia 70 Düsseldorf - FC Hellas Düsseldorf

So., 17.08.25 15:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - TuRU Düsseldorf II

So., 17.08.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - BV 04 Düsseldorf



2. Spieltag

So., 24.08.25 12:30 Uhr DJK Sparta Bilk II - SV Oberbilk 09

So., 24.08.25 12:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf II - Polizei SV Düsseldorf II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC Düsseldorf-West II - GSC Hellas Düsseldorf

So., 24.08.25 13:00 Uhr TuRU Düsseldorf II - NK Croatia 70 Düsseldorf

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Hellas Düsseldorf - Rather SV

So., 24.08.25 13:00 Uhr CfR Links Düsseldorf II - TuS Breitscheid

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Tannenhof - SV Hösel II

So., 24.08.25 13:00 Uhr ASC Ratingen-West - TV Kalkum-Wittlaer II

So., 24.08.25 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - Lohausener SV II

3. Spieltag

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Hösel II - TV Kalkum-Wittlaer II

So., 31.08.25 13:00 Uhr Lohausener SV II - DJK Sparta Bilk II

So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Tannenhof - DJK Tusa 06 Düsseldorf II

So., 31.08.25 13:00 Uhr Polizei SV Düsseldorf II - CfR Links Düsseldorf II

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Hellas Düsseldorf

So., 31.08.25 15:00 Uhr Rather SV - TuRU Düsseldorf II

So., 31.08.25 15:00 Uhr NK Croatia 70 Düsseldorf - SC Düsseldorf-West II

So., 31.08.25 15:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - ASC Ratingen-West

Spielplan Kreisliga B2 Düsseldorf 2025/26

1. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim II - TuS Gerresheim II

So., 17.08.25 10:45 Uhr SV Hösel III - VfB 03 Hilden III

So., 17.08.25 12:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II - MSV Hilden

So., 17.08.25 12:45 Uhr MSV Düsseldorf II - VfL Benrath II

So., 17.08.25 13:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 II - SG Benrath-Hassels II

So., 17.08.25 14:30 Uhr FC Türkspor Hilden - SV Wersten 04 II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Post SV Düsseldorf - TSV Urdenbach II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Hilden-Ost - SC Unterbach II

So., 17.08.25 15:30 Uhr Polizei SV Düsseldorf - SSV Erkrath



2. Spieltag

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Urdenbach II - MSV Düsseldorf II

So., 24.08.25 12:45 Uhr SV Wersten 04 II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II

So., 24.08.25 12:45 Uhr VfL Benrath II - Polizei SV Düsseldorf

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC Unterbach II - SP.-VG. Hilden 05/06 II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SG Benrath-Hassels II - Post SV Düsseldorf

So., 24.08.25 14:30 Uhr TuS Gerresheim II - FC Türkspor Hilden

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden III - Sportfreunde Gerresheim II

So., 24.08.25 15:15 Uhr MSV Hilden - SV Hilden-Ost

So., 24.08.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - SV Hösel III

3. Spieltag

So., 31.08.25 10:45 Uhr SV Hösel III - Sportfreunde Gerresheim II

So., 31.08.25 12:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II - TuS Gerresheim II

So., 31.08.25 12:45 Uhr MSV Düsseldorf II - SG Benrath-Hassels II

So., 31.08.25 13:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 II - MSV Hilden

So., 31.08.25 14:30 Uhr FC Türkspor Hilden - VfB 03 Hilden III

So., 31.08.25 15:00 Uhr Post SV Düsseldorf - SC Unterbach II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Hilden-Ost - SV Wersten 04 II

So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - VfL Benrath II

So., 31.08.25 15:30 Uhr Polizei SV Düsseldorf - TSV Urdenbach II

Spielplan Kreisliga C1 Düsseldorf 2025/26

1. Spieltag

So., 17.08.25 12:30 Uhr Rather SV II - Lohausener SV III

So., 17.08.25 12:30 Uhr ASV Tiefenbroich II - TV Angermund

So., 17.08.25 13:00 Uhr DJK Sparta Bilk III - FC Bewegung

So., 17.08.25 13:00 Uhr Türkgücü Ratingen II - DJK Tusa 06 Düsseldorf III

So., 17.08.25 13:00 Uhr NK Croatia 99 Ratingen - TuS Homberg

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Oberbilk 09 II - SC Düsseldorf 1988 II

So., 17.08.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf II - FC Büderich III



2. Spieltag

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC Düsseldorf 1988 II - NK Croatia 99 Ratingen

So., 24.08.25 14:00 Uhr Lohausener SV III - Türkgücü Ratingen II

So., 24.08.25 14:30 Uhr TV Angermund - TuS Düsseldorf-Nord

So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Homberg - ASV Tiefenbroich II

So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf III - Rot-Weiß Lintorf II

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Büderich III - DJK Sparta Bilk III

So., 24.08.25 15:30 Uhr KSC Makedonija - SV Oberbilk 09 II



3. Spieltag

So., 31.08.25 12:30 Uhr Rather SV II - TV Angermund

So., 31.08.25 13:00 Uhr TuS Düsseldorf-Nord - TuS Homberg

So., 31.08.25 13:00 Uhr ASV Tiefenbroich II - SC Düsseldorf 1988 II

So., 31.08.25 13:00 Uhr NK Croatia 99 Ratingen - KSC Makedonija

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Oberbilk 09 II - FC Bewegung

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Büderich III - DJK Tusa 06 Düsseldorf III

So., 31.08.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf II - Lohausener SV III

Spielplan Kreisliga C2 Düsseldorf 2025/26

1. Spieltag

Sa., 16.08.25 17:00 Uhr Sportring Eller II - VfL Benrath III

So., 17.08.25 12:00 Uhr FC Türkspor Hilden II - SC Düsseldorf 1988

So., 17.08.25 12:30 Uhr SV Hilden-Ost II - MSV Hilden II

So., 17.08.25 12:45 Uhr SV Wersten 04 III - DJK Tusa 06 Düsseldorf IV

So., 17.08.25 13:15 Uhr Garather SV - SV Hilden-Nord

So., 17.08.25 13:15 Uhr Rhenania Hochdahl II - SF Düsseldorf 75 Süd

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Benrath-Hassels IV - SP.-VG. Hilden 05/06 III



2. Spieltag

So., 24.08.25 13:00 Uhr SF Düsseldorf 75 Süd - FC Türkspor Hilden II

So., 24.08.25 13:00 Uhr MSV Hilden II - SG Benrath-Hassels IV

So., 24.08.25 13:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 III - Sportring Eller II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SSV Erkrath II - Garather SV

So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Düsseldorf 1988 - SV Hilden-Ost II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Hilden-Nord - Rhenania Hochdahl II

So., 24.08.25 17:30 Uhr VfL Benrath III - AC Italia Hilden II



3. Spieltag

Sa., 30.08.25 17:00 Uhr Sportring Eller II - MSV Hilden II

So., 31.08.25 12:00 Uhr FC Türkspor Hilden II - SV Hilden-Nord

So., 31.08.25 12:30 Uhr AC Italia Hilden II - SP.-VG. Hilden 05/06 III

So., 31.08.25 12:30 Uhr SV Hilden-Ost II - SF Düsseldorf 75 Süd

So., 31.08.25 12:45 Uhr SV Wersten 04 III - VfL Benrath III

So., 31.08.25 13:00 Uhr SSV Erkrath II - DJK Tusa 06 Düsseldorf IV

So., 31.08.25 13:15 Uhr Garather SV - Rhenania Hochdahl II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Benrath-Hassels IV - SC Düsseldorf 1988

Spielplan Kreisliga C3 Düsseldorf 2025/26

1. Spieltag

So., 17.08.25 12:15 Uhr TSV Eller 04 II - FC Büderich IV

So., 17.08.25 13:00 Uhr SG Benrath-Hassels III - ESV Blau-Weiß Düsseldorf

So., 17.08.25 13:00 Uhr TuS Maccabi Düsseldorf - Rather SV III

So., 17.08.25 15:00 Uhr DJK Agon 08 Düsseldorf - TuS Gerresheim III

So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportring Eller - DSV 04

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Tannenhof II - KSC Tesla 07 II

So., 17.08.25 17:00 Uhr Post SV Düsseldorf II - TV Grafenberg



2. Spieltag

So., 24.08.25 11:00 Uhr SSV Erkrath III - TuS Maccabi Düsseldorf

So., 24.08.25 12:00 Uhr TuS Gerresheim III - FC Tannenhof II

So., 24.08.25 13:00 Uhr Rather SV III - SG Benrath-Hassels III

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Büderich IV - DJK Agon 08 Düsseldorf

So., 24.08.25 15:00 Uhr ESV Blau-Weiß Düsseldorf - Sportring Eller

So., 24.08.25 15:00 Uhr DSV 04 - Post SV Düsseldorf II

So., 24.08.25 15:30 Uhr TV Grafenberg - Sportfreunde Gerresheim III



3. Spieltag

So., 31.08.25 12:45 Uhr TSV Eller 04 II - TV Grafenberg

So., 31.08.25 13:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim III - DSV 04

So., 31.08.25 13:00 Uhr SG Benrath-Hassels III - SSV Erkrath III

So., 31.08.25 13:00 Uhr TuS Maccabi Düsseldorf - KSC Tesla 07 II

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Agon 08 Düsseldorf - FC Tannenhof II

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportring Eller - Rather SV III

So., 31.08.25 17:00 Uhr Post SV Düsseldorf II - ESV Blau-Weiß Düsseldorf







