Kreisliga Düren live: So lief der 1. Spieltag

Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Düren steht an - so liefen die ersten Duelle!

Der FC Düren 77 unterlag bei Borussia Freialdenhoven, dabei gingen die Gäste durch Nico Oepen in Führung. Im zweiten Abschnitt schlugen dann die Gastgeber durch Pascal Schneider, Dominik Baczewski und Ben Zimmermann zurück. Außerdem bitter für die Gäste: Keeper Timo Beusch flog wegen Handspiels außerhalb des Strafraums mit Rot vom Platz.

Borussia Freialdenhoven – FC Düren 77 3:1

Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Ben Zimmermann, Niklas Johnen, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Dustin Dekena, Nico Nießen, Dennis Lehmann, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann

FC Düren 77: Timo Beusch, Mirco Nörtershäuser, Björn Kurth, Soner Ermayasi (80. Giuseppe Borgetta), Viktor Werner (75. Hussein Kmeinasi), Nico Oepen, Samed Aksoy (90. Jason Dick), Stavros Tsiakiris, Julian Gusser (75. David Briem), Ilker Ermayasi, Thomas Bergstreiser (75. Julian Schmitz) - Trainer: Thomas Schlammer

Zuschauer: 77

Tore: 0:1 Nico Oepen (19.), 1:1 Pascal Schneider (56.), 2:1 Dominik Baczewski (72.), 3:1 Ben Zimmermann (90.)

Rot: Timo Beusch (90./FC Düren 77/Handspiel außerhalb des Strafraum)

