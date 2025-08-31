 2025-08-28T05:22:00.927Z

Heimspiel für die Borussia.
Heimspiel für die Borussia. – Foto: Julia Sahr

Kreisliga Düren live: So lief der 1. Spieltag

Kreisliga A Düren: Die Sommerpause ist vorbei - und es geht direkt mit einem tollen Flutlichtspiel durch: Borussia Freialdenhoven empfängt am Freitagabend den stark verstärkten FC Düren 77.

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Düren steht an - so liefen die ersten Duelle!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
3
1
Abpfiff
Der FC Düren 77 unterlag bei Borussia Freialdenhoven, dabei gingen die Gäste durch Nico Oepen in Führung. Im zweiten Abschnitt schlugen dann die Gastgeber durch Pascal Schneider, Dominik Baczewski und Ben Zimmermann zurück. Außerdem bitter für die Gäste: Keeper Timo Beusch flog wegen Handspiels außerhalb des Strafraums mit Rot vom Platz.

Borussia Freialdenhoven – FC Düren 77 3:1
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Ben Zimmermann, Niklas Johnen, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Dustin Dekena, Nico Nießen, Dennis Lehmann, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
FC Düren 77: Timo Beusch, Mirco Nörtershäuser, Björn Kurth, Soner Ermayasi (80. Giuseppe Borgetta), Viktor Werner (75. Hussein Kmeinasi), Nico Oepen, Samed Aksoy (90. Jason Dick), Stavros Tsiakiris, Julian Gusser (75. David Briem), Ilker Ermayasi, Thomas Bergstreiser (75. Julian Schmitz) - Trainer: Thomas Schlammer
Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Nico Oepen (19.), 1:1 Pascal Schneider (56.), 2:1 Dominik Baczewski (72.), 3:1 Ben Zimmermann (90.)
Rot: Timo Beusch (90./FC Düren 77/Handspiel außerhalb des Strafraum)

Heute, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
3
0
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
2
5
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
0
0
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
0
4
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
2
1
Abpfiff
Heute, 18:30 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
18:30live
Heute, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
1
2
Abpfiff
2. Spieltag
Sa., 06.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Jugendsport Wenau
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - BC Oberzier
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Borussia Freialdenhoven
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Viktoria Koslar
So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Rhenania Lohn
So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - VfVuJ Winden
So., 07.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - JSV Frenz

3. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart
So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden
So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77
So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren

