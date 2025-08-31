Kreisliga Düren live: So laufen die Spiele - 77 verliert bei Borussia

Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Düren steht an! Spannung im Auftaktspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Düren 77, am Sonntag geht es mit Duellen zwischen Jugendsport Wenau und FC Golzheim oder Rhenania Lohn gegen GW Welldorf-Güsten weiter.
Borussia Freialdenhoven – FC Düren 77 3:1
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Ben Zimmermann, Niklas Johnen, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Dustin Dekena, Nico Nießen, Dennis Lehmann, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
FC Düren 77: Timo Beusch, Mirco Nörtershäuser, Björn Kurth, Soner Ermayasi (80. Giuseppe Borgetta), Viktor Werner (75. Hussein Kmeinasi), Nico Oepen, Samed Aksoy (90. Jason Dick), Stavros Tsiakiris, Julian Gusser (75. David Briem), Ilker Ermayasi, Thomas Bergstreiser (75. Julian Schmitz) - Trainer: Thomas Schlammer
Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Nico Oepen (19.), 1:1 Pascal Schneider (56.), 2:1 Dominik Baczewski (72.), 3:1 Ben Zimmermann (90.)
Rot: Timo Beusch (90./FC Düren 77/Handspiel außerhalb des Strafraum)
2. Spieltag
Sa., 06.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Jugendsport Wenau
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - BC Oberzier
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Borussia Freialdenhoven
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Viktoria Koslar
So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Rhenania Lohn
So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - VfVuJ Winden
So., 07.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - JSV Frenz
3. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart
So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden
So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77
So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren