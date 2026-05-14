Kreisliga droht: Wolk nimmt trotzdem neuen Job an

Matthias Wolk und Karsten Brandt – Foto: Frank Arlinghaus

Bezirksliga-Staffel 1 Abstiegskandidat Blau-Weiß Spandau präsentiert einen neuen Trainer für die kommende Saison. Schlimmstenfalls in der Kreisliga

Neues Trainerteam für die Kreisliga?

Blau-Weiss Spandau freut sich, zur Saison 2026/27 ein neues Trainerteam für die 1. Herrenmannschaft präsentieren zu dürfen, trotz akuter Abstiegsgefahr: Matthias Wolk und Karsten Brand übernehmen künftig gemeinsam die sportliche Leitung des Teams. Mit den beiden Trainern gewinnt Blau-Weiss Spandau nicht nur große fachliche Kompetenz, sondern auch ein hervorragend eingespieltes Duo, das bereits seit 17 Jahren erfolgreich zusammenarbeitet und in dieser Zeit zahlreiche sportliche Erfolge feiern konnte.

Langjährige Landes- und Berlinligaerfahrung für die Wilhelmstraße Matthias Wolk bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Berliner Fußball mit. Als Spieler war er von der Bezirksliga bis zur Verbandsliga aktiv und stand unter anderem mit Wacker Alemannia Berlin sogar im Pokalfinale. Seine Trainerlaufbahn begann 2008 beim SSC Teutonia 1899. Gemeinsam mit Karsten Brand führte er den Verein zunächst in die Landesliga und feierte in der Saison 2022/23 zudem den Aufstieg in die Berlin-Liga. Für Matthias Wolk stehen vor allem Leidenschaft, Teamgeist und ehrliche Vereinsarbeit im Mittelpunkt – Werte, die er seit vielen Jahren lebt und erfolgreich vermittelt.

Matthias Wolk und Karsten Brandt – Foto: Verein