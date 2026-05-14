Kreisliga droht: Wolk nimmt trotzdem neuen Job an

Bezirksliga-Staffel 1 Abstiegskandidat Blau-Weiß Spandau präsentiert einen neuen Trainer für die kommende Saison. Schlimmstenfalls in der Kreisliga
Neues Trainerteam für die Kreisliga?
Blau-Weiss Spandau freut sich, zur Saison 2026/27 ein neues Trainerteam für die 1. Herrenmannschaft präsentieren zu dürfen, trotz akuter Abstiegsgefahr: Matthias Wolk und Karsten Brand übernehmen künftig gemeinsam die sportliche Leitung des Teams.
Mit den beiden Trainern gewinnt Blau-Weiss Spandau nicht nur große fachliche Kompetenz, sondern auch ein hervorragend eingespieltes Duo, das bereits seit 17 Jahren erfolgreich zusammenarbeitet und in dieser Zeit zahlreiche sportliche Erfolge feiern konnte.
Langjährige Landes- und Berlinligaerfahrung für die Wilhelmstraße
Matthias Wolk bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Berliner Fußball mit. Als Spieler war er von der Bezirksliga bis zur Verbandsliga aktiv und stand unter anderem mit Wacker Alemannia Berlin sogar im Pokalfinale. Seine Trainerlaufbahn begann 2008 beim SSC Teutonia 1899. Gemeinsam mit Karsten Brand führte er den Verein zunächst in die Landesliga und feierte in der Saison 2022/23 zudem den Aufstieg in die Berlin-Liga.
Für Matthias Wolk stehen vor allem Leidenschaft, Teamgeist und ehrliche Vereinsarbeit im Mittelpunkt – Werte, die er seit vielen Jahren lebt und erfolgreich vermittelt.
Co Trainer kommt mit
Auch Karsten Brand kann auf eine lange Fußballlaufbahn zurückblicken. In seiner Jugend spielte er beim SSC Südwest, BFC Preussen und Hertha 03 Zehlendorf. Von 1989 bis 2001 war er für Viktoria 89 aktiv, ehe er zum SSC Teutonia Spandau wechselte. Dort spielte er von der Bezirksliga bis zur Verbandsliga. 2009 wurde er nach kurzer gemeinsamer Zeit mit Matthias Wolk dessen Co-Trainer – der Start einer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit.
Blau-Weiss Spandau freut sich sehr, Matthias Wolk und Karsten Brand für das gemeinsame Projekt gewonnen zu haben. Der Verein blickt der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen und ist überzeugt, mit dem neuen Trainerteam die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt zu haben.
BW Spandau droht die Kreisliga
Aktuell sitzt Marcel Klebe als Cheftrainer auf der Bank. Er soll die Blau-Weißen vor dem Abstieg in die Kreisliga-A retten. Mit 27 Punkten in der Bezirksliga- Staffel 1. eine aktuell sehr knappe Angelegenheit
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