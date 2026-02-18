Kreisliga-Dritter zieht zurück und wirbelt Tabelle durcheinander

Der SV Helpenstein zieht seine Drittvertretung mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück – und das, obwohl das Team als Tabellendritter mitten im Aufstiegsrennen mitmischte.
Dass beim SV Helpenstein, dessen erste Garde in der Landesliga 2 um Punkte kämpft, die Drittvertretung abgemeldet wird, hätte angesichts der nackten Zahlen wohl kaum jemand vermutet. Die sportliche Bilanz der Mannschaft von Trainer Robin Langer war nämlich mehr als ordentlich: Mit 23 Punkten aus elf Begegnungen rangierten die Helpensteiner auf einem starken dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den bisherigen Primus FC Germania Rurich II betrug lediglich drei Zähler – bei einer eigentlich glänzenden Ausgangslage für die anstehende Rückrunde.
"Die Entscheidung, unsere dritte Mannschaft aus der Kreisliga C zurückzuziehen, ist uns alles andere als leichtgefallen, gerade mit Blick auf den aktuellen dritten Tabellenplatz. Rein sportlich war das absolut in Ordnung und die Jungs haben eine starke Runde gespielt", so Nino Musebrink, 2. Vorsitzender des SV Helpenstein.
Der Grund für den Rückzug habe vor allem strukturelle und auch Zukunftssorgen gehabt: "In den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder mit personellen Engpässen über mehrere Mannschaften hinweg zu kämpfen, insbesondere zum Saisonende. Das hat uns sportlich und organisatorisch regelmäßig vor große Herausforderungen gestellt. Unser Ziel ist es, diese Situation künftig zu vermeiden und frühzeitig stabilere Strukturen zu schaffen." Hinzu komme, dass in naher Zukunft nur wenige Juniorenspieler zu den Senioren stoßen werden. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müsse man auf kosteninsensive, externe Neuzugänge setzen. "Das ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich und organisatorisch nicht darstellbar", erklärt Musebrink.
Noch am 5. Februar absolvierte die Elf des 33-jährigen Langer ein Testspiel beim Spielverein Klinkum. Auch wenn das Duell knapp mit 2:3 verloren ging, deutete zu diesem Zeitpunkt wenig auf ein baldiges Ende hin. Nun sind die Bemühungen der Hinserie hinfällig, da die Spiele der Helpensteiner aus der Wertung genommen werden.
Ein weiterer Faktor sei die gesellschaftliche Entwicklung, die viele Vereine aktuell spüren. "Gerade jüngere Generationen haben heute ein deutlich breiteres Angebot an Freizeitmöglichkeiten als noch vor einigen Jahren. Fußball wird nicht mehr automatisch priorisiert behandelt. Dadurch fehlt im Mannschaftssport teilweise die notwendige Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, um über eine komplette Saison hinweg die gesteckten Ziele konsequent zu verfolgen. Das ist jedoch ein genereller Trend, dem wir als einzelner Verein nur bedingt entgegenwirken können", führt der 2. Vorsitzende weiter aus.
Der Rückzug wirbelt das Tableau der Kreisliga C1 maßgeblich durcheinander und sorgt für einen neuen Spitzenreiter. Profiteur der Entscheidung ist vor allem der Absteiger FC Borussia Hückelhoven, der mit nun 25 Punkten auf den ersten Rang klettert. Dahinter sortiert sich Germania Hilfarth II mit 23 Zählern auf Platz zwei ein.
Besonders bitter trifft es die Reserve von Germania Rurich. Der bisherige Tabellenführer büßt durch die Bereinigung der Ergebnisse seine Spitzenposition ein und rutscht mit ebenfalls 23 Punkten auf den dritten Platz ab. Allerdings hat Rurich im Vergleich zur Konkurrenz noch ein Spiel weniger absolviert und somit weiterhin eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft. In der Kreisliga C1 werden die Karten durch das Aus des SV Helpenstein III nun jedenfalls völlig neu gemischt.