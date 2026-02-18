Kreisliga-Dritter zieht zurück und wirbelt Tabelle durcheinander SV Helpenstein zieht seine dritte Mannschaft aus der Kreisliga C1 Heinsberg zurück von red · Heute, 07:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eric Wiktorski

Der SV Helpenstein zieht seine Drittvertretung mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück – und das, obwohl das Team als Tabellendritter mitten im Aufstiegsrennen mitmischte.

Dass beim SV Helpenstein, dessen erste Garde in der Landesliga 2 um Punkte kämpft, die Drittvertretung abgemeldet wird, hätte angesichts der nackten Zahlen wohl kaum jemand vermutet. Die sportliche Bilanz der Mannschaft von Trainer Robin Langer war nämlich mehr als ordentlich: Mit 23 Punkten aus elf Begegnungen rangierten die Helpensteiner auf einem starken dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den bisherigen Primus FC Germania Rurich II betrug lediglich drei Zähler – bei einer eigentlich glänzenden Ausgangslage für die anstehende Rückrunde. "Die Entscheidung, unsere dritte Mannschaft aus der Kreisliga C zurückzuziehen, ist uns alles andere als leichtgefallen, gerade mit Blick auf den aktuellen dritten Tabellenplatz. Rein sportlich war das absolut in Ordnung und die Jungs haben eine starke Runde gespielt", so Nino Musebrink, 2. Vorsitzender des SV Helpenstein.

Der Grund für den Rückzug habe vor allem strukturelle und auch Zukunftssorgen gehabt: "In den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder mit personellen Engpässen über mehrere Mannschaften hinweg zu kämpfen, insbesondere zum Saisonende. Das hat uns sportlich und organisatorisch regelmäßig vor große Herausforderungen gestellt. Unser Ziel ist es, diese Situation künftig zu vermeiden und frühzeitig stabilere Strukturen zu schaffen." Hinzu komme, dass in naher Zukunft nur wenige Juniorenspieler zu den Senioren stoßen werden. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müsse man auf kosteninsensive, externe Neuzugänge setzen. "Das ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich und organisatorisch nicht darstellbar", erklärt Musebrink. Noch am 5. Februar absolvierte die Elf des 33-jährigen Langer ein Testspiel beim Spielverein Klinkum. Auch wenn das Duell knapp mit 2:3 verloren ging, deutete zu diesem Zeitpunkt wenig auf ein baldiges Ende hin. Nun sind die Bemühungen der Hinserie hinfällig, da die Spiele der Helpensteiner aus der Wertung genommen werden.

Ein weiterer Faktor sei die gesellschaftliche Entwicklung, die viele Vereine aktuell spüren. "Gerade jüngere Generationen haben heute ein deutlich breiteres Angebot an Freizeitmöglichkeiten als noch vor einigen Jahren. Fußball wird nicht mehr automatisch priorisiert behandelt. Dadurch fehlt im Mannschaftssport teilweise die notwendige Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, um über eine komplette Saison hinweg die gesteckten Ziele konsequent zu verfolgen. Das ist jedoch ein genereller Trend, dem wir als einzelner Verein nur bedingt entgegenwirken können", führt der 2. Vorsitzende weiter aus.



Musebrink: "Ressourcen bündeln" "Wir haben uns deshalb bewusst dafür entschieden, unsere Ressourcen zu bündeln und klarer zu fokussieren. Die personellen und organisatorischen Ressourcen der abgemeldeten dritten Mannschaft werden vollständig in die zweite Mannschaft integriert. Ziel ist es, dort mehr Qualität, Stabilität und Trainingsintensität zu schaffen. Nach vielen Gesprächen im Vorfeld spiegeln die ersten gemeinsamen Einheiten bereits genau den gewünschten Effekt wider. Die Trainingsbeteiligung, die Intensität und die Geschlossenheit als Gruppe sind sehr positiv und bestätigen unseren eingeschlagenen Weg. Die zweite und dritte Mannschaft werden somit als eine schlagkräftige Einheit in der Kreisliga B an den Start gehen. Gleichzeitig kann sich unsere erste Mannschaft voll auf das Ziel Klassenerhalt konzentrieren. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt dem gesamten Verein langfristig mehr Stabilität und sportliche Perspektive bringt", führt Musebrink fort. Das neue Gesicht der Tabelle Der Rückzug wirbelt das Tableau der Kreisliga C1 maßgeblich durcheinander und sorgt für einen neuen Spitzenreiter. Profiteur der Entscheidung ist vor allem der Absteiger FC Borussia Hückelhoven, der mit nun 25 Punkten auf den ersten Rang klettert. Dahinter sortiert sich Germania Hilfarth II mit 23 Zählern auf Platz zwei ein.

Die Tabelle vor und nach dem Rückzug des SV Helpenstein III.