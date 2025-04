Kreisliga Diepholz – Nachbericht zum 24. Spieltag

Für Stuhr war es die erste Niederlage nach 17 ungeschlagenen Spielen – dennoch bleibt das Team an der Tabellenspitze.

„Wir wussten ja, Stuhr ist gut auf uns eingestellt, haben uns sehr oft beobachtet und auch Videos von uns angeguckt. Dementsprechend haben wir unsere Taktik auch ein bisschen geändert. Also Stuhr kommt kaum vor das Tor.“ Der verdiente Lohn: drei Punkte und eine kurze Osterpause. „Ich kann es noch nicht ganz begreifen, dass wir auch da oben stehen. Alles Bonus.“

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Nutznießer des Topspiel-Ausgangs hätte die SG Diepholz sein können, doch auch sie kam nicht über ein 2:2 gegen den TSV Okel hinaus. Die Diepholzer haderten einmal mehr mit ihrer Chancenverwertung und verspielten abermals eine 2:0-Führung.

„Wenn man das ganze Spiel sieht, geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Trotzdem bleibt nach zuletzt 4 Unentschieden in Folge und drei verspielten 2:0 Führungen ein bitterer Beigeschmack.“, so das Team. Lichtblick war der Doppelpack von Rückkehrer Marlon Telthörster.