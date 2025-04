Kreisliga Diepholz – Nachbericht 25. Spieltag

Der 25. Spieltag der Kreisliga Diepholz brachte einige faustdicke Überraschungen und jede Menge Bewegung in allen Tabellenregionen. Besonders im Aufstiegsrennen ließ Spitzenreiter TV Stuhr beim spektakulären 6:4 gegen SV Heiligenfelde II Defensivschwächen erkennen. Trainer Marvin John sprach von zwei völlig verschiedenen Halbzeiten:

„Die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr stark. Aber die zweite Halbzeit war ein Totalausfall, das geht gar nicht.“ Dennoch behielt Stuhr am Ende die Nerven und baute seine Tabellenführung aus.

Besonders für Aufsehen sorgte der 2:1-Heimerfolg des SV Marhorst gegen Aufstiegsaspirant SG Diepholz. Die Mannschaft von Trainer Walter Brinkmann erwischte einen perfekten Tag und brachte die Diepholzer mit leidenschaftlichem Pressing und einer hohen Laufbereitschaft früh aus dem Konzept.

„Wir sind sehr hoch angelaufen und haben damit Diepholz keine Möglichkeit gegeben, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Sie mussten dann immer mit langen Bällen agieren – da hatten wir klare Vorteile.“, erklärte Brinkmann nach der Partie.

Marhorst zeigte sich ungewohnt kreativ im Spiel nach vorne und belohnte sich konsequent:

„Wir hatten den Mut, nach vorne zu spielen, haben uns Tormöglichkeiten erspielt und auch zwei Tore gemacht – was für uns eher ungewöhnlich ist.“

Diepholz hingegen enttäuschte auf ganzer Linie. Zwar kam der Favorit in den Schlussminuten noch zu einigen Gelegenheiten, doch der eigene Trainerstab räumte die verdiente Niederlage unumwunden ein:

„Marhorst war über die gesamte Spielzeit die Mannschaft, die den Sieg mehr wollte. Sie haben als Team alles reingeworfen und uns in vielen Bereichen den Schneid abgekauft. Erst in den letzten zehn Minuten konnten wir uns noch einige Chancen erspielen, aber Marhorst hätte den Sack sogar schon früher zumachen können.“

Für Marhorst war es ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf, den Brinkmann nicht nur sportlich bewertete, sondern auch die Umstände lobte:

„Das Wetter hat mitgespielt, viele Zuschauer waren da – Fußball ist einfach eine der schönsten Dinge im Leben. Ich bin tatsächlich happy, dass wir drei Punkte geholt haben.“

Während Marhorst mit neuem Schwung in die entscheidenden Wochen der Saison geht, droht der SG Diepholz nach diesem weiteren Rückschlag der endgültige Verlust des Anschlusses an die Aufstiegsränge. Der Druck auf die Mannschaft wächst.