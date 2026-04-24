Kreisliga-Derby unter besonderem Stern

Das Waldstadion Geigant wird am Wochenende zum Inklusionsfest. – Foto: SG Waldmünchen/Geigant

Neben einem Infostand von Trifami erwartet die Besucher im Waldstadion Geigant eine Spieltags-Verlosung sowie eine Tanzeinlage der RänDancers in der Halbzeitpause. Beim Einlauf der beiden Teams stehen die Kinder im Fokus, welche beide Teams auf das Feld eskortieren. Hierbei wird es einen bunten Mix geben, aus Kindern mit Beeinträchtigung, den Geschwistern sowie Jugendspielern. Genau so wie unsere Gesellschaft sein sollte – ein gesunder Mix aus allen Personen. Zudem steht an diesem Tag auch Spendenbox bereit, denn der Verein ist vor allem auf Gelder angewiesen, um beispielsweise Projekte wie spezielle Schwimmkurse für beeinträchtigte Kinder oder Sexualberatungen für Teenager mit Beeinträchtigung zu finanzieren. Ebenfalls werden damit auch Behandlungen mitfinanziert wie therapeutischen Reiten, Logopädie etc.



„Wir als Verein haben der Gesellschaft gegenüber auch eine Verantwortung, in der wir nicht nur darüber reden, sondern aktiv handeln. Inklusion muss gelebt werden und dafür braucht es mehr als nur Lippenbekenntnisse. Wir sind stolz mit Trifami einen so starken Partner an der Seite zu haben, den wir jährlich bestmöglich unterstützen. Im Amateurfußball ist es normal üblich, dass die Vereine Gelder brauchen, um selbst über die Runden zu kommen oder sich zu finanzieren. Wir wollen nicht nur nehmen, sondern vor allem zurückgeben. Jeder Cent, den wir nach dieser Veranstaltung spenden können, ist optimal angelegt und bringt unsere Gesellschaft weiter nach vorne“, so SG-Sportdirektor und Organisator Christian Eidenhardt.



