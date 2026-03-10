Kreisliga-Derby lockt die meisten Zuschauer des Wochenendes

Abseits der "großen Fußballbühnen", die Sachsen-Anhalt mit Landes-, Verbands- oder Oberliga zu bieten hat, lockte eine Partie in der Kreisliga Süd des KFV Anhalt-Bitterfeld die meisten Menschen auf den Sportplatz. Das Stadtderby zwischen der SG Jeßnitz und dem SV Kickers Raguhn war der Zuschauer-Hit des Wochenendes. 388 Besucher versammelten sich beim Duell sich dem Tabellensiebten und dem Neuntplatzierten.

Nun war es weniger die sportliche Brisanz dieser Begegnung als das Prestige dahinter, das auf dem Spiel stand und das die Menschen lockte. Raguhn-Jeßnitz ist eine Einheitsgemeinde nahe Bitterfeld-Wolfen. Die Sportplätze beider Lokalrivalen liegen gerade einmal wenige Kilometer voneinander entfernt. Entsprechend groß war das lokale Interesse.

Nachdem die Raguhner das Wiedersehen in der Hinrunde nach mehr als einem Jahrzehnt ohne Punktspiel gegeneinander mit 3:1 gewonnen hatten, schnupperten dieses Mal die Jeßnitzer am Heimerfolg. Nach einer dominanten Anfangsphase sorgte Valentin Bier für die Führung der Hausherren (25.). Kurz nach dem Seitenwechsel verpassten es die Gastgeber, nachzulegen: Maximilian Schmohl scheiterte mit einem Elfmeter an Kickers-Keeper Moritz Feuerherd.