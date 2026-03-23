Kreisliga-Derby in Hamersen: Nordheide und FSV trennen sich 1:1

– Foto: Thies Meyer

Nordheides Angreifer Christopher Mönkehues traf im Kreisliga-Derby gegen die FSV Hesedorf/Nartum zur Führung, nachdem sein Team zwischenzeitlich den Faden verloren hatte. Doch die Gäste schlugen kurz vor der Halbzeit überraschend zurück.

Bei strahlendem Sonnenschein traten der FC Nordheide und der FSV Hesedorf/Nartum auf Hamerser Rasen zum Kreisliga-Derby an. Viele Fans beider Teams hatten sich am Spielfeldrand versammelt, um ihre jeweilige Mannschaft zu unterstützen, denn es versprach, ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Immerhin trafen sich mit dem FC, vor der Partie auf Platz neun, und der FSV, Platz sieben der Kreisligatabelle, zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld, die unbedingt Punkte für das eigene Konto sammeln wollten.

Doch am Ende soll es nur für einen 1:1-Remis und damit für einen Punkt pro Team reichen. „Das Unentschieden hilft keinem, uns nicht und Hesedorf/Nartum nicht. Ich denke, es fühlt sich für beide Mannschaften nach zwei verlorenen Punkten an“, so Nordheides Mannschaftskapitän Lukas Fitschen nach der Partie, dessen Team zwar die ersten Minuten des Spiels konzentriert agierte, doch dann den Faden verlor.

Die FSV Hesedorf/Nartum versuchte die Schwächephase der Gastgeber zu nutzen, blieb jedoch trotz guter Möglichkeiten erfolglos. „In der ersten Halbzeit hatten wir eine Doppelchance und hätten in Führung gehen müssen“, findet FSV-Coach Alexander Kupiec.

Christopher Mönkehues sichert im Alleingang die Führung für Nordheide



Dass Nordheide der Druck aufs gegnerische Tor fehlte, sorgte bei Torwart Lukas Fitschen für Unzufriedenheit. Er forderte lautstark von seinen Teamkollegen, dass sie ein paar Gänge hochschalten sollten. Das schien sich Christopher Mönkehues sofort zu Herzen genommen zu haben. Im Alleingang bahnte sich der Angreifer den Weg zum Tor und ließ Hesedorfs Torwart Jasper Fahjen mit seinem Schuss ins Eck keine Chance.

Obwohl die Gastgeber die Geschehnisse auf dem Platz kontrollierten und sich weitere gute Möglichkeiten erarbeiteten, konnte Nordheide den Ball nicht noch einmal im gegnerischen Netz versenken. Hesedorf/Nartum wirkte dagegen ideenlos und unstrukturiert. Abspracheprobleme sorgen für Frust aufseiten der Gäste, weshalb FSV-Trainer Kupiec sein Team aufforderte, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen.

FSV-Spieler Julian Stargardt sichert mit Kopfballtor den 1:1-Ausgleich



Dann war es plötzlich Julian Stargardt, der mit einem Kopfballtor den Ausgleich sicherte. „Wir haben es kurz vor der Halbzeit quasi aus dem Nichts geschafft, noch das 1:1 zu machen. Das hat Julian wirklich stark gemacht“, lobt Kupiec.

In der zweiten Hälfte wurde die Stimmung auf dem Platz mit fortlaufender Zeit hitziger. Viele Fouls und Diskussionen machten die angespannten Nerven der Spieler beider Mannschaften sichtbar. Nordheide erspielte sich zwar gute Möglichkeiten für ein zweites Tor, ließ sie jedoch ungenutzt.

Torchancen für den FSV blieben ganz aus. Dann gab der Schiedsrichter wegen eines Fouls im Strafraum einen Elfmeter für Hesedorf/Nartum und die Gastgeber und ihre Fans bangten kurzfristig um den Sieg. Doch FC-Torwart Lukas Fitschen war zur Stelle und sicherte unter großem Applaus vom Publikum mit seiner Parade das Unentschieden. „Er hat uns mit dem parierten Elfmeter im Spiel gehalten“, so Nordheides Teambetreuer Thorsten Holst nach der Partie, aber auch er findet: „Von den Chancen und Anteilen her, würde ich sagen, haben wir zwei Punkte liegen lassen.“











