Kreisliga-Derby bietet Entwicklungschancen

Im Anzinger Sportzentrum treffen die punktgleichen Teams des FCAP und SC Baldham-Vaterstetten aufeinander – beide hoffen, mit neuer Konstanz dem Tabellenkeller zu mittelfristig zu entfliehen.
„Alleine schon, weil Parsdorf ein Ortsteil unserer Gemeinde ist, ist da nochmal mehr Rivalität dabei.“ Nicht nur Walter Geck, Fußballabteilungsleiter des SC Baldham-Vaterstetten, ist die Vorfreude auf diesen Derbysonntags-Doppelpack anzumerken. Im Anzinger Sportzentrum stehen sich um 14 Uhr zunächst die beiden Kreisliga-Teams, ab 16 Uhr dann die beiden Reserven der Nachbarvereine in der A-Klasse 6 gegenüber.
Sportlich kommt das Kreisliga-Kellerduell in der Aufmachung vermeintlich als ein Derby der Enttäuschten daher. „Also von unserer Seite aus nicht“, entgegnet FC-Übungsleiter Peter Beierkuhnlein. „Aus einer personell engen Anfangszeit haben wir das Maximum rausgeholt. Dass sich die Personallage wieder entspannt, hat man jetzt schon an der gesteigerten Variabilität in unserem Spiel gemerkt.“ Nach vier eingefahrenen Zählern und zwei zuletzt starken Auftritten sind die neun Punkte im Tableau für Beierkuhnlein nur ein nachvollziehbarer Zwischenstand.
Uns ist maßgeblich die Konstanz-Souveränität der ersten Spiele abhandengekommen.
SCBV-Abteilungsleiter Walter Geck
Selbiges trifft auf die punktgleichen Gäste zu, die mit einer Serie von fünf Pleiten anrücken. „Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der Situation, aber auch nur bedingt enttäuscht“, erklärt Walter Geck den SCBV-Standpunkt. „Unsere neun Punkte haben wir in den ersten drei Spielen gegen Gegner geholt, die jetzt noch hinter uns stehen – und wussten das größtenteils schon damals richtig einzuordnen.“ Der umstrukturierten Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda sei punktuell ein schlichtweg „enttäuschender“ Aussetzer wie gegen Steinhöring (1:4) unterlaufen. Ansonsten findet Geck, „ist uns maßgeblich die Konstanz-Souveränität der ersten Spiele abhandengekommen“.
In den anstehenden „drei sehr wichtigen Spielen“ für den SCBV – nächste Woche geht's nach Oberpframmern, dann kommt Grasbrunn – gehe es für den gesamten Kader darum, Konstanz und auch Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss wiederzufinden. Und falls der FC den SCBV-Turnaround verhindert? „Verfallen wir auch nicht in Panik“, steht für Abteilungschef Geck die intern angestoßene Identifikationsoffensive an oberster Stelle. Beierkuhnleins Vorgabe für dieses Entwicklungsderby lautet: „Daheim ungeschlagen bleiben, im Defensivverhalten an die tolle Disziplin vom letzten Sonntag (2:2 bei Phönix, d. Red.) anknüpfen und in den offensiven 1:1-Situationen noch mutiger sein.“