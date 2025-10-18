Kreisliga-Derby bietet Entwicklungschancen

FB KL Anzing Capitän Peter Rauch – Foto: Sro

Im Anzinger Sportzentrum treffen die punktgleichen Teams des FCAP und SC Baldham-Vaterstetten aufeinander – beide hoffen, mit neuer Konstanz dem Tabellenkeller zu mittelfristig zu entfliehen.

„Alleine schon, weil Parsdorf ein Ortsteil unserer Gemeinde ist, ist da nochmal mehr Rivalität dabei.“ Nicht nur Walter Geck, Fußballabteilungsleiter des SC Baldham-Vaterstetten, ist die Vorfreude auf diesen Derbysonntags-Doppelpack anzumerken. Im Anzinger Sportzentrum stehen sich um 14 Uhr zunächst die beiden Kreisliga-Teams, ab 16 Uhr dann die beiden Reserven der Nachbarvereine in der A-Klasse 6 gegenüber. Sportlich kommt das Kreisliga-Kellerduell in der Aufmachung vermeintlich als ein Derby der Enttäuschten daher. „Also von unserer Seite aus nicht“, entgegnet FC-Übungsleiter Peter Beierkuhnlein. „Aus einer personell engen Anfangszeit haben wir das Maximum rausgeholt. Dass sich die Personallage wieder entspannt, hat man jetzt schon an der gesteigerten Variabilität in unserem Spiel gemerkt.“ Nach vier eingefahrenen Zählern und zwei zuletzt starken Auftritten sind die neun Punkte im Tableau für Beierkuhnlein nur ein nachvollziehbarer Zwischenstand.

Uns ist maßgeblich die Konstanz-Souveränität der ersten Spiele abhandengekommen. SCBV-Abteilungsleiter Walter Geck