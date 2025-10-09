Kreisliga - der 9. Spieltag

In der 10. Minute der Nachspielzeit sicherte R. Geiger seinem SV Sattelbach den Sieg in Limbach - zugegebenermaßen nur noch gegen sieben verbliebene Akteure - was dem Jubel dennoch keinen Abbruch tat. Nun empfängt man die SG Auerbach, wo das Nervenköstüm langsam auch immer dünner wird. Denn aus dem Fehlstart hat sich ein besorgniserregender Trend entwickelt, weshalb man weiterhin tief im Tabellenkeller steckt.

Der FV Reichenbuch "durfte" letzte Woche spielplanbedingt aussetzen und mußte tatenlos mit ansehen, wie man auf den vorletzten Platz abrutschte. Die Gäste aus Limbach verloren in einer umkämpften Partie gegen Sattelbach nicht nur die Punkte, sondern auch die Nerven. 7 gelbe Karten und 4 Platzverweise - 3 davon in der Nachspielzeit sind ein Zeugnis dafür. Hoffentlich haben sich die Gemüter unter der Woche etwas abgekühlt, denn sonst wird es langsam eng mit dem Kader.

Auch die James Bond Wortspielereien blieben ohne Auswirkung - der FC Neckarzimmern verlor auch die 8. Partie in Folge, mit 0:6 sogar sehr deutlich und ziert weiterhin das Tabellenende. Nun startet man beim FV Elztal den nächsten Anlauf. Die Hausherren lieferten sich letzte Woche einen erbitterten Kampf mit dem FC Lohrbach und trennte sich von diesem mit 4:4 Unentschieden.

So manch einer reibt sich verwundert die Augen, wenn er auf die aktuelle Tabelle der Kreisliga schaut. In den letzten Jahren kämpfte der FC Mosbach durchgehend gegen den Abstieg in der höchsten Liga auf Kreisebene - und diese Saison ? Nach 8 Spieltagen grüßt man von der Tabellenspitze. Das neu formierte Trainerduo Brezina/Thal scheint die richtigen Knöpfe bei den Masseldorner Jungs zu drücken und so geht es nun darum, zu Hause gegen den SC Oberschefflenz die Tabellenspitze zu verteidigen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach FV Mosbach FV Mosbach II 15:00 PUSH

Die Moral beim FC Lohrbach stimmt. Gegen den FV Elztal kämpfte man sich 2 mal zurück ins Match und mußte in der Nachspielzeit noch das 4:3 hinnehmen. Doch ein Spiel dauert neuerdings ja keine 90 Minuten mehr und so sicherte D. Schwind in der 94. Minute seinen Farben noch den Punktgewinn. Nun empfängt man den MFV II zum Stadtderby, der seinerseits mit einem Sieg über Sulzbach teilweiße Rehabilitation für dir herbe Niederlage gegen Türkspor betrieb.

Morgen, 16:30 Uhr TSV Sulzbach Sulzbach SV Schefflenz Schefflenz 16:30 PUSH

Nach einer Stunde sah die SV Schefflenz gegen Türkspor schon wie der klare Verlierer aus, doch innerhalb von 20 Minuten drehte die Egolf-Elf die Partie gegen den Tabellenführer und feierte einen umjubelten Sieg. Diesen gilt es nun gegen den TSV Sulzbach zu vergolden.

Heute, 19:00 Uhr TS Mosbach TS Mosbach II SV Neckargerach Neckargerach 19:00 PUSH