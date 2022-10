– Foto: FB-Seite SC Oberschefflenz

Kreisliga - der 9. Spieltag Spieltagsvorschau

Wer kann Waldbrunn das Wasser reichen ? +++ Oberschefflenz besiegt den MFV II +++ Stößt Weisbach den Bock endlich um ?

Morgen, 16:00 Uhr FSV Waldbrunn Waldbrunn SV Schefflenz Schefflenz 16:00 PUSH

Auch im achten Spiel verließ Landesliga-Absteiger FSV Waldbrunn den Platz als Sieger. Dass diese imposante Serie ausgerechnet gegen die SV Schefflenz endet; daran glauben nur die allerkühnsten Optimisten. Der FSV besticht durch eine große Ausgeglichenheit im Kader, denn trotz den bislang 27 erzielten Saisontoren findet sich nur Paul Bachmann in der Top10 der Torjägerliste wider.

So., 16.10.2022, 16:00 Uhr SV Robern SV Robern FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal 16:00 PUSH

Beide Teams verbuchten am letzten Wochenende 3 Punkte, wobei sich der FV Elztal dafür nicht groß anstrengen musste, denn er erhielt sie am grünen Tisch. Der SV Robern musste sich hingegen mit der SV Schefflenz auseinandersetzen und behielt dabei die Oberhand. Durch den zweiten Sieg in Folge setzten sich die Schwarz-Gelben ins Mittelfeld der Tabelle ab.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach VfR Fahrenbach Fahrenbach 15:00 live PUSH

Letzte Woche setzte der SV Neckargerach mal wieder ein Ausrufezeichen. Mit 4:2 schickte man die SG Auerbach nach Hause und das in imposanter Weise, denn zur Halbzeit führte man schon 4:0. Am Wochenende geht es gegen den Tabellennachbarn der Auerbacher, den VfR Fahrenbach. Dieser fertigte im Zuge seines Herbstfests den SC Weisbach mit 5:1 ab und tankte ordentlich Selbstvertrauen.

So., 16.10.2022, 15:30 Uhr SC Weisbach SC Weisbach FC Mosbach FC Mosbach 15:30 PUSH

So langsam wird es eng für den SC Weisbach. Sieben Spiele - sieben Niederlagen und auch erst 5 selbst erzielte Tore machen wenig Hoffnung, dass man die rote Laterne vor der Winterpause noch abgeben kann. Im Winter muss sich definitiv etwas tun beim SCW, denn bei solch einer Bilanz verlieren nicht nur die Zuschauer langsam die Lust. Gegen den FC Mosbach könnte man befreit aufspielen, denn zu verlieren gibt es ja fast nichts mehr.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Wagenschwend Wagenschwend TSV Schwarzach Schwarzach 15:00 PUSH

Wohin führt der Weg des SV Wagenschwend. Nach dem beflügelnden Auftritt gegen den SV Waldhof im BFV-Pokal ging es stetig bergab und dieser Trend konnte auch in der neuen Klasse noch nicht so richtig gestoppt werden. Mit einem Sieg über den TSV Schwarzach könnte man zumindest diesen Konkurrenten in der Tabelle wieder hinter sich lassen - aber so einfach wird die Guida-Elf ihren Platz nicht aufgeben, auch wenn man auswärts bislang recht erfolglos agierte.

Der SC Oberschefflenz klopft wieder oben an, nachdem man eine etwas längere Durststrecke in den letzten Jahren zu überstehen hatte, sich der Trend in den letzten beiden Jahren aber wieder umkehrte. Da kommt das Derby bei den heimschwachen Nachbarn aus Billigheim gerade recht um die Aufstiegs-Ambitionen zu untermauern.

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II FC Lohrbach FC Lohrbach 13:00 PUSH