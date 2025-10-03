Kreisliga - der 8. Spieltag

Türkspor überrollt den MFV +++ Neckargerach weiterhin unbesiegt +++ Der FC Mosbach springt auf Platz 2
Wenn die SG Auerbach den FC Mosbach empfängt, spielt der Tabellenzweite gegen den Tabellenelften. Wer nicht gerade ein "Kenner" der Kreisliga ist würde ganz klar annehmen, dass die Hausherren nach 7 Spieltagen den zweiten Platz einnehmen - doch weit gefehlt. Der Landesliga Absteiger dümpelt weiterhin im Tabellenkeller rum und das letztjährige Kellerkind aus dem Masseldorn ist neben Türkspor Mosbach das Überraschungsteam des ersten Saisonviertels.
In Dallau empfängt der FV Elztal den Tabellennachbarn aus Lohrbach. Beide Teams haben bislang 10 Punkte erspielt und rangieren in der oberen Tabellenhälfte. Die Hausherren setzten sich letzte Woche in Sulzbach durch und zogen mit dem TSV nach Punkten gleich. Der FC Lohrbach unterlag in einer turbulenten Partie dem SC Oberschefflenz zu Hause mit 4:5.
Auch im siebten Anlauf hat es nicht geklappt. Angelehnt an die englische Yellow Press (Florian Wirtz = the new James Bond, 007 - 0 Tore, 0 Assists, 7 Spiele) geht auch der Phönix als Geheimagent seiner Majestät durch die Liga , 0 Siege, 0 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ob es ausgerechnet gegen den SC Oberschefflenz mit dem ersten Punkt klappt ? Darauf würde sich Spielertrainer Drazen Topic sicherlich einen Vodka-Martini genehmigen, geschüttelt - nicht gerührt, versteht sich.
Durch die dem Spielplan geschuldete Pause letzte Woche rutschte der SV Sattelbach auf einen Abstiegsplatz. Mit einem Sieg in Limbach soll dieser wieder verlassen werden. Die Hausherren unterlagen letzte Woche nach frühem Rückstand der SG Auerbach mit 1:4, lediglich ein später Anschlußtreffer durch Spielertrainer Paul Bachmann wollte klappen.
Weiterhin als einziges Team ungeschlagen bleibt der SV Neckargerach. Zwar blieb man mit dem 0:0 gegen Reichenbuch etwas hinter den Erwartungen zurück, aber durch einen Sieg im Heimspiel gegen den VfR Fahrenbach bleibt man dem Spitzenduo dicht auf den Fersen. Die Gäste kamen letzte Woche zu einem 1:1 Unentschieden gegen die SV Schefflenz, wobei man nach der Pause etwas schläfrig aus den Kabinen kam und sofort den Ausgleich kassierte.
Für die Überraschung des letzten Spieltags sorgte Tabellenführer TS Mosbach. Zwar nicht mit dem Sieg über den FV Mosbach an sich, sondern mit dessen Deutlichkeit. Ganze 7 Stück schenkte man der Landesligareserve des MFV ein und unterstrich weiter seine Ansprüche in dieser Saison. Nun gastiert man in Schefflenz. Der Tabellenvierte verschenkte letzte Woche 2 Punkte in Fahrenbach und ist trotzdem guten Mutes, dem Tabellenführer Paroli bieten zu können.
Da musste sich MFV Goaly André Wastl nach 90 Minuten erst mal schütteln - 7 Bälle musste der erfahrene Torhüter auch noch nicht oft aus dem Netz holen. Entsprechend wird die Laune und die Intensität diese Woche im Training der Kreisstädter gewesen sein (das nach Aussage von LL Trainer D. Krümpelbeck auf dem Mosbacher Marktplatz hätte stattfinden sollen) - büßen soll nun der TSV Sulzbach, gegen den man sich vor den eigenen Fans wieder rehabilitieren möchte. Die Gäste unterlagen letzte Woche dem FV Elztal zu Hause mit 0:2, rangieren aber noch 2 Plätze vor den Hausherren.