Kreisliga - der 8. Spieltag

In Dallau empfängt der FV Elztal den Tabellennachbarn aus Lohrbach. Beide Teams haben bislang 10 Punkte erspielt und rangieren in der oberen Tabellenhälfte. Die Hausherren setzten sich letzte Woche in Sulzbach durch und zogen mit dem TSV nach Punkten gleich. Der FC Lohrbach unterlag in einer turbulenten Partie dem SC Oberschefflenz zu Hause mit 4:5.

Wenn die SG Auerbach den FC Mosbach empfängt, spielt der Tabellenzweite gegen den Tabellenelften. Wer nicht gerade ein "Kenner" der Kreisliga ist würde ganz klar annehmen, dass die Hausherren nach 7 Spieltagen den zweiten Platz einnehmen - doch weit gefehlt. Der Landesliga Absteiger dümpelt weiterhin im Tabellenkeller rum und das letztjährige Kellerkind aus dem Masseldorn ist neben Türkspor Mosbach das Überraschungsteam des ersten Saisonviertels.

Durch die dem Spielplan geschuldete Pause letzte Woche rutschte der SV Sattelbach auf einen Abstiegsplatz. Mit einem Sieg in Limbach soll dieser wieder verlassen werden. Die Hausherren unterlagen letzte Woche nach frühem Rückstand der SG Auerbach mit 1:4, lediglich ein später Anschlußtreffer durch Spielertrainer Paul Bachmann wollte klappen.

Auch im siebten Anlauf hat es nicht geklappt. Angelehnt an die englische Yellow Press (Florian Wirtz = the new James Bond, 007 - 0 Tore, 0 Assists, 7 Spiele) geht auch der Phönix als Geheimagent seiner Majestät durch die Liga , 0 Siege, 0 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ob es ausgerechnet gegen den SC Oberschefflenz mit dem ersten Punkt klappt ? Darauf würde sich Spielertrainer Drazen Topic sicherlich einen Vodka-Martini genehmigen, geschüttelt - nicht gerührt, versteht sich.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach VfR Fahrenbach Fahrenbach 15:00 PUSH

Weiterhin als einziges Team ungeschlagen bleibt der SV Neckargerach. Zwar blieb man mit dem 0:0 gegen Reichenbuch etwas hinter den Erwartungen zurück, aber durch einen Sieg im Heimspiel gegen den VfR Fahrenbach bleibt man dem Spitzenduo dicht auf den Fersen. Die Gäste kamen letzte Woche zu einem 1:1 Unentschieden gegen die SV Schefflenz, wobei man nach der Pause etwas schläfrig aus den Kabinen kam und sofort den Ausgleich kassierte.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr SV Schefflenz Schefflenz TS Mosbach TS Mosbach II 15:30 PUSH

Für die Überraschung des letzten Spieltags sorgte Tabellenführer TS Mosbach. Zwar nicht mit dem Sieg über den FV Mosbach an sich, sondern mit dessen Deutlichkeit. Ganze 7 Stück schenkte man der Landesligareserve des MFV ein und unterstrich weiter seine Ansprüche in dieser Saison. Nun gastiert man in Schefflenz. Der Tabellenvierte verschenkte letzte Woche 2 Punkte in Fahrenbach und ist trotzdem guten Mutes, dem Tabellenführer Paroli bieten zu können.

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II TSV Sulzbach Sulzbach 13:00 PUSH