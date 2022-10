– Foto: Sven Dorner

Kreisliga - der 8. Spieltag Spieltagsvorschau

Waldbrunn setzt sich weiter ab +++ Dauerregen spült die Tabelle durcheinander ++++ Fahrenbach empfängt den SC Weisbach bereits am Samstag

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr TSV Schwarzach Schwarzach TSV Billigheim Billigheim

Das Kräftemessen des TSV Schwarzach mit dem FV Mosbach II fiel leider ins Wasser. Somit geht die Guida-Elf ausgeruht in das Duell mit dem TSV Billigheim, der gegen den FC Mosbach zu Hause zumindest einen Punkt behalten konnte und somit weiter in Schlagdistanz zum Relegationsplatz liegt.

So., 09.10.2022, 15:15 Uhr FC Mosbach FC Mosbach SV Wagenschwend Wagenschwend

Der FC Mosbach bleibt weiterhin das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Die Masseldorner legen eine hohe Effizienz an den Tag und verteidigen momentan noch den zweiten Tabellenplatz. Nun empfängt man Landesliga-Absteiger SV Wagenschwend der in der unteren Tabellenhälfte festhängt

Morgen, 16:00 Uhr VfR Fahrenbach Fahrenbach SC Weisbach SC Weisbach

Bereits am Samstag empfängt der VfR Fahrenbach im Zuge seines Herbstfests den SC Weisbach. Die Gäste sind weiterhin sieglos und konnten diesen Makel letzte Woche nicht ablegen, da ihr "Heimspiel" in Schollbrunn gegen den SV Neckargerach auf Grund der Platzverhältnisse vom Schiedsrichter nicht angepfiffen wurde.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach SG Auerbach SG Auerbach

Mit lediglich 5 absolvierten Spielen hängt der SV Neckargerach in der hinteren Tabellenregion fest. Doch nicht nur die Anzhal der ausgetragenen Spiele, sondern auch die nzahl der Unentschieden (3 Stck) ist für die Platzierung verantwortlich. Für die SG Auerbach ist "Unentschieden" ein Fremdwort - für die Neeb-Schützlinge heißt es entweder "top" oder "flop".

So., 09.10.2022, 16:00 Uhr SV Robern SV Robern SV Schefflenz Schefflenz

Der SV Robern feierte bereits am Freitag einen Auswärtssieg in Lohrbach und startete somit erfolgreich in den Oktober bzw ausgelassen in sein Oktoberfest. Nun kann man mit einem Sieg über die bislang noch punktlose SV Schefflenz sogar eine kleine Serie starten und den Monat Oktober zu einem goldenen machen.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FC Lohrbach FC Lohrbach FSV Waldbrunn Waldbrunn

So hatte man sich das Flutlichtspiel auf heimischen Platz beim FC Lohrbach sicher nicht vorgestellt. Durch die 2:4 Heimniederlage gegen den SV Robern konnte man somit auch das dringend nötige Selbstbewußtsein für das bevorstehende Duell mit der Übermannschaft aus Waldbrunn nicht tanken. Die Gäste spielen momentan in ihrer eigenen Liga und gingen in allen 7 Saisonspielen als Sieger vom Platz.