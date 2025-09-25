 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
Kreisliga - der 7. Spieltag

Spieltagsvorschau

TS Mosbach wieder zurück an der Spitze +++ Neckargerach als einziges Team noch ungeschlagen +++ Stadtderby bei TS Mosbach

Nach zwei Niederlagen in Folge konnte Aufsteiger TS Mosbach gegen Elztal wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und eroberte mit dem 3:1 beim FVE gleichzeitig die Tabellenspitze zurück. Am Wochenende empfängt man die zweite Mannschaft des FV Mosbach auf dem Neckarelzer Kunstrasen, die zuletzt eine empfindliche Heimniederlage gegen Fahrenbach hinnehmen musste.

Auf Tabellenplatz zwei rangiert nach 6 Partien der SV Neckargerach - und das noch ungeschlagen. Am Samstag wird der FV Reichenbuch versuchen, diese bislang weiße Weste zu beschmutzen.

Am anderen Ende der Tabelle versucht der FC Neckarzimmern in der neuen Liga anzukommen. Bislang ist das noch nicht gelungen, 0 Punkte und ein Torverhältnis von 4:23 sind ein Zeugnis dafür.

Spielfrei ist an diesem Wochenende der SV Sattelbach.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
16:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
SG Auerbach
SG AuerbachSG Auerbach
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
15:00

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
13:00
Spieltext TS Mosbach II - FV Mosbach II

