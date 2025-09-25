Kreisliga - der 7. Spieltag

TS Mosbach wieder zurück an der Spitze +++ Neckargerach als einziges Team noch ungeschlagen +++ Stadtderby bei TS Mosbach

Nach zwei Niederlagen in Folge konnte Aufsteiger TS Mosbach gegen Elztal wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und eroberte mit dem 3:1 beim FVE gleichzeitig die Tabellenspitze zurück. Am Wochenende empfängt man die zweite Mannschaft des FV Mosbach auf dem Neckarelzer Kunstrasen, die zuletzt eine empfindliche Heimniederlage gegen Fahrenbach hinnehmen musste.

Auf Tabellenplatz zwei rangiert nach 6 Partien der SV Neckargerach - und das noch ungeschlagen. Am Samstag wird der FV Reichenbuch versuchen, diese bislang weiße Weste zu beschmutzen.