Kreisliga: Der 6. Spieltag im Überblick Geversdorf schiesst sich an die Spitze +++ FC H/U II feiert Auswärtssieg +++ Remis zwischen Duhnen und Hollen-Nord

Der 6. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Nach dem Sieg in Wehden traf der FC Wanna-Lüdingworth auf den FC Hagen/Uthlede II und kassierten eine deutliche Niederlage. Die Gäste dominierten das Spiel und siegten klar mit 6:1. Nach einer starken ersten Halbzeit führten die Hagener bereits mit 4:1 und setzten noch zwei Treffer im zweiten Durchgang drauf.

Eine enge Partie endete 1:1. BISON ging zwar im zweiten Abschnitt in Führung, doch Morten de Vos sicherte den Gästen mit seinem Treffer zumindest einen Punkt.

Im Ostestadion trafen der TSV Geversdorf und die SF Sahlenburg in einem packenden Kreisligaspiel aufeinander. Geversdorf ging früh durch Fabian von Essen in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Ein verschossener Elfmeter von Mark Ramm in der 28. Minute hätte die Führung ausbauen können, doch es blieb beim knappen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Felix Miertsch auf 2:0 (51.), bevor Marcel Awe für Sahlenburg verkürzte (70.). Eine Rote Karte für Bennett Bursky (74.) und eine Gelb-Rote für Aboubacar Keita (80.) schwächten die Gäste. Trotz eines weiteren Treffers von Awe (83.) stellte Geversdorf durch Ole Buchterkirch (85.) und Fabian von Essen (90.+1) den 5:2-Endstand her.

In einem spannenden Spiel fiel das erste Tor in der 67. Minute, als Matti Patjens für Hollen-Nord traf und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort des Duhner SC ließ nicht lange auf sich warten: Eloy Gomes-Peres glich in der 79. Minute aus und sicherte seinem Team einen Punkt.

Die SG Am Dobrock empfing den Aufsteiger TV Loxstedt auf dem Jahn-Sportplatz. Das Spiel hatte seinen ersten Höhepunkt mit einem Elfmeter für die SG in der 16. Minute, den Patrick Salaiski sicher verwandelte. Doch Loxstedt antwortete prompt: Ahmad Alhafyan erzielte in der 25. Minute den Ausgleich. Die zweite Halbzeit gehörte dann jedoch klar der SG. Thorben Steen brachte sein Team in der 49. Minute wieder in Führung, gefolgt von Felix Hasselbusch und Andre Bergander, die das Ergebnis auf 4:1 steigerten. Jonas Hesse erhöhte auf 5:1, bevor Alhafyan in der 71. Minute für Loxstedt verkürzte. In der Schlussminute setzte Steen den Schlusspunkt zum 6:2.

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel gewann das Heimspiel mit 3:1 gegen den SC Hemmoor. Junior Jesus Barroso Gonzalez verwandelte einen Elfmeter in der 33. Minute, nachdem Rene Schmitt zuvor gefoult wurde. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Tjark Niklas Knippenberg mit einem direkten Abstoß auf 2:0. Lukas Richters sorgte in der 51. Minute für den Anschlusstreffer der Gäste. Doch Rene Schmitt stellte in der 79. Minute mit einem Freistoß den alten Abstand wieder her und sicherte den Heimsieg.

Der TSV Otterndorf setzte sich mit 3:1 bei der SG FAW durch. Ein Doppelpack von Niklas Thiel brachte die Gäste mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause. Hauke Wolthoff konnte zwar verkürzen, doch Mahnken erzielte den dritten Treffer für die Otterndorfer, die somit die drei Punkte mit auf die Rückfahrt nahmen.