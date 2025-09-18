 2025-09-18T06:43:20.841Z

Kreisliga - der 6. Spieltag

Spieltagsvorschau

TS Mosbach II schmiert ab +++ Kellerduell Auerbach - Neckarzimmern +++ Torefestival beim Duell Reichenbuch-MFV II

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Auerbach
SG Auerbach
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix Neckarzimmern
15:00

Es wirkt etwas befremdlich - doch die Tabelle lügt nicht (3,-€ gehen ins Phrasenschein). Wenn die SG Auerbach den FC Neckarzimmern am sechsten Spieltag empfängt, dann ist das ein Kellerduell. Letzter gegen Vorletzter. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in die Partie, doch was will das schon heißen.

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal
TS Mosbach
TS Mosbach
15:15

So furios der Aufsteiger TS Mosbach II mit 3 Siegen gestartet ist, so ernüchternd waren die letzten beiden Wochen. Gegen den FC und Oberschefflenz mussten sich die Zejnaj-Mannen geschlagen geben - zwar jeweils nur knapp mit 1:2, doch der Platz an der Sonne war dadurch verloren. Nun reist man zum FV Elztal, welcher letzte Woche dem VfR Fahrenbach den Vortritt lassen musste.

Morgen, 16:00 Uhr
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna Oberschefflenz
TSV Sulzbach
TSV Sulzbach
16:00

Wie erwartet kommt der SC Oberschefflenz nach verschlafenem Saisonstart langsam ins Laufen. Letzte Woche siegte man beim Tabellenführer TS Mosbach II mit 2:1 und stürzte den Aufsteiger vom Thron. Für den SCO ist es bis dahin noch ein weiter Weg - momentan steht man (noch) auf Platz 12

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
FC Mosbach
FC Mosbach
FC Lohrbach
FC Lohrbach
15:30

Interessantes Match beim FC Mosbach. Der letztjährige Tabellenvierzehnte aus dem Masseldorn empfängt den Tabellenführer aus Lohrbach. Der Garant für den Hühenflug des FCL ist die Abwehr. In den bislang 5 absolvierten Saisonspielen musste man erst 4 mal einen Gegentreffer hinnehmen - drei davon allein durch den TSV Sulzbach.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neckargerach
SV Neckargerach
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia Sattelbach
16:00

Der SV Neckargerach ist das einzige Team, welches noch ohne Niederlage da steht - jedoch hat die Lunzer-Elf auch erst 4 Spiele absolviert. Am Wochenende empfängt man den SV Sattelbach - und das bereits am Samstag um 16:00 Uhr. Die Gäste stecken ein wenig in der Krise - Zeugnis dafür sind 3 Niederlage in Folge.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Schefflenz
SV Schefflenz
FV Reichenbuch
FV Reichenbuch
15:30

Das Spiel in Sattelbach war noch nicht richtig angepfiffen, da führte der SV Schefflenz auch schon mit 1:0. Mit diesem Rückenwind entführte man 3 Punkte im Mosbacher Höhendorf und kletterte auf Rang 8. Nun empfängt man den FV Reichenbuch, der letzte Woche Hauptakteur eim Torfestival des 5. Spieltags war, nach 90 Minuten stand es 6:4 für den FV Mosbach II.

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
FV Mosbach
FV Mosbach
VfR Fahrenbach
VfR Fahrenbach
13:00

Der VfR Fahrenbach steckt schon wieder im Tabellenkeller - Grund hierfür ist auch die Defensive. 15 Gegentore nach 5 Saisonspielen - 3 Treffer pro Spiel, wenn es so weiter geht wird es dunkel um die Mannen von Kapitän Hettinger. Am Sonntag geht es zum FV Mosbach II - und dieser hat erst letzte Woche bewiesen, dass er weiß wo das Tor steht: Dem FV Reichenbuch schenkte man 6 Stck ein - keine guten Aussichten für den VfR.

