Kreisliga - der 6. Spieltag

So furios der Aufsteiger TS Mosbach II mit 3 Siegen gestartet ist, so ernüchternd waren die letzten beiden Wochen. Gegen den FC und Oberschefflenz mussten sich die Zejnaj-Mannen geschlagen geben - zwar jeweils nur knapp mit 1:2, doch der Platz an der Sonne war dadurch verloren. Nun reist man zum FV Elztal, welcher letzte Woche dem VfR Fahrenbach den Vortritt lassen musste.

Es wirkt etwas befremdlich - doch die Tabelle lügt nicht (3,-€ gehen ins Phrasenschein). Wenn die SG Auerbach den FC Neckarzimmern am sechsten Spieltag empfängt, dann ist das ein Kellerduell. Letzter gegen Vorletzter. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in die Partie, doch was will das schon heißen.

Interessantes Match beim FC Mosbach. Der letztjährige Tabellenvierzehnte aus dem Masseldorn empfängt den Tabellenführer aus Lohrbach. Der Garant für den Hühenflug des FCL ist die Abwehr. In den bislang 5 absolvierten Saisonspielen musste man erst 4 mal einen Gegentreffer hinnehmen - drei davon allein durch den TSV Sulzbach.

Wie erwartet kommt der SC Oberschefflenz nach verschlafenem Saisonstart langsam ins Laufen. Letzte Woche siegte man beim Tabellenführer TS Mosbach II mit 2:1 und stürzte den Aufsteiger vom Thron. Für den SCO ist es bis dahin noch ein weiter Weg - momentan steht man (noch) auf Platz 12

Morgen, 16:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach SV Alemannia Sattelbach Sattelbach 16:00 PUSH

Der SV Neckargerach ist das einzige Team, welches noch ohne Niederlage da steht - jedoch hat die Lunzer-Elf auch erst 4 Spiele absolviert. Am Wochenende empfängt man den SV Sattelbach - und das bereits am Samstag um 16:00 Uhr. Die Gäste stecken ein wenig in der Krise - Zeugnis dafür sind 3 Niederlage in Folge.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr SV Schefflenz Schefflenz FV Reichenbuch Reichenbuch 15:30 PUSH

Das Spiel in Sattelbach war noch nicht richtig angepfiffen, da führte der SV Schefflenz auch schon mit 1:0. Mit diesem Rückenwind entführte man 3 Punkte im Mosbacher Höhendorf und kletterte auf Rang 8. Nun empfängt man den FV Reichenbuch, der letzte Woche Hauptakteur eim Torfestival des 5. Spieltags war, nach 90 Minuten stand es 6:4 für den FV Mosbach II.

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach II VfR Fahrenbach Fahrenbach 13:00 PUSH