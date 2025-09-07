– Foto: FC Wanna-Lüdingworth

Kreisliga: Der 5. Spieltag im Überblick Wanna-Lüdingworth siegt in Wehden +++ Spektakel in Geversdorf +++ Hollen-Nord feiert fünften Sieg Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 5. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Spitzenspiel zwischen den Sportfreunden Sahlenburg und dem TSV Hollen-Nord setzte sich der Gast mit 1:0 durch. Das einzige Tor des Spiels fiel in der 21. Minute, als Leon-Alexander Rosengarten nach einer Vorarbeit von Tobias Buck zuschlug und die Gäste in Führung brachte. Trotz einer starken Schlussphase der Gastgeber, in der sie Chancen im Minutentakt herausspielten, blieb der Ausgleich aus.

Bruno da Silva Oliveira traf in der 14. Minute für den Duhner SC. Tiago-Francisco Moreira-Cunha erhöhte noch vor dem Seitenwechsel. Nach der Halbzeit brachte Hendrik Busch Loxstedt in der 55. Minute auf 1:2 heran. Doch ein Elfmeter von da Silva Oliveira in der 69. Minute stellte den alten Abstand wieder her. Gerrit Schumacher sorgte in der 81. Minute für das 2:3 und eine hochspannende Schlussphase, doch der DSC verließ den Platz als Sieger.

Im Ostestadion kam es zu einem torreichen Duell zwischen dem TSV Geversdorf und der SpVgg BISON. Die Gäste eröffneten das Spiel in der 9. Minute durch Niklas Weyts, doch Geversdorf antwortete schnell: Jan-Hendrik Mahler glich in der 18. Minute aus, gefolgt von Jannik von Essen und Fabian von Essen, die das Spiel bis zur 51. Minute auf 5:1 drehten. Marvin Dohrmann erzielte für BISON zwei Tore, doch Mark Ramm stellte mit einem Elfmeter auf 6:3, bevor Hoffmeister in der letzten Minute auf 6:4 verkürzte.

Frank Zietelmann konnte mit seiner Mannschaft an alter Wirkungsstätte drei Punkte aus Wehden entführen. Nach einer torlosen ersten Hälfte begann die zweite Halbzeit gut für die Gastgeber: Leon-Niklas Otto erzielte das 1:0 für den TSV. Doch die Freude währte nur kurz: Eine Minute später glich Niklas Schult für Wanna-Lüdingworth aus. In der 56. Minute sorgte Jerome Weinlich nach einer einstudierten Freistoßvariante für die Führung der Gäste. Trotz intensiver Bemühungen gelang den Hausherren kein weiterer Treffer, und so endete das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg für die tapfer kämpfenden Gäste.

Im Duell zwischen dem FC Hagen/Uthlede II und dem FC Land Wursten setzte sich die Heimmannschaft mit 2:1 durch. Bereits in der dritten Minute erzielte Simon-Tim Schoof das erste Tor. In der 23. Minute erhöhte Noah Ley auf 2:0. Land Wursten antwortete in der 34. Minute durch Fabien Heins, doch die Hagener kassierten keinen weiteren Treffer und sackten die drei Punkte ein.

In der 65. Minute brachte Luca Stelling die Gastgeber per Kopfball nach einer Ecke von Leander Quell in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Leon Diercks mit einem Fernschuss auf 2:0. Diercks traf in der 81. Minute erneut und stellte auf 3:0. In der Schlussphase sorgte ein Eigentor von Justin Butt für den 3:1-Endstand.

Am Freitagabend sicherte sich der TSV Otterndorf gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel einen knappen 3:2-Sieg. Niklas Thiel brachte Otterndorf in der 26. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Ein unglückliches Eigentor von Till Ubber ließ Neuenwalde auf 2:1 verkürzen. In der 64. Minute stellte Ubber mit einem Treffer den alten Abstand wieder her. Junior Jesus Barroso Gonzalez sorgte in der 82. Minute für Spannung und Ubber sah die Ampelkarte. Es blieb jedoch beim 3:2 für die Heimelf.