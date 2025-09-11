Kreisliga - der 5. Spieltag

Erste Punktverluste für Tabellenführer TS Mosbach II +++ Auerbach nach erstem Punktgewinn nun spielfrei +++ Fahrenbach und Elztal eröffnen den Spieltag

Im Nachholspiel am Mittwoch musste der überraschend stark gestartete Aufsteiger TS Mosbach II im Masseldorn die erste Saisonniederlage hinnehmen. Trotz des Tores des Ex-FCler M. Fitze siegte der FC Mosbach mit 2:1 und schob sich auf Platz 5. Für TSM geht es nun gegen den SC Oberschefflenz und der FC Mosbach muss beim TSV Sulzbach antreten.

Bereits am letzten Freitag konnte Landesliga Absteiger SG Auerbach durch ein 0:0 gegen den FC Lohrbach den ersten Punkt in der neuen Liga erkämpfen, kann dieses positive Erlebnis jetzt aber nicht ausbauen, denn spielplanbedingt müssen die Rot-Gelben am Wochenende aussetzen.