 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
– Foto: Sandra Angel

Kreisliga - der 5. Spieltag

Spieltagsvorschau

Verlinkte Inhalte

Kreisliga
SG Auerbach
FV Mosbach II
Schefflenz
FC Limbach

Erste Punktverluste für Tabellenführer TS Mosbach II +++ Auerbach nach erstem Punktgewinn nun spielfrei +++ Fahrenbach und Elztal eröffnen den Spieltag

Im Nachholspiel am Mittwoch musste der überraschend stark gestartete Aufsteiger TS Mosbach II im Masseldorn die erste Saisonniederlage hinnehmen. Trotz des Tores des Ex-FCler M. Fitze siegte der FC Mosbach mit 2:1 und schob sich auf Platz 5. Für TSM geht es nun gegen den SC Oberschefflenz und der FC Mosbach muss beim TSV Sulzbach antreten.

Bereits am letzten Freitag konnte Landesliga Absteiger SG Auerbach durch ein 0:0 gegen den FC Lohrbach den ersten Punkt in der neuen Liga erkämpfen, kann dieses positive Erlebnis jetzt aber nicht ausbauen, denn spielplanbedingt müssen die Rot-Gelben am Wochenende aussetzen.

Den Spieltag eröffnen am Freitag Abend der VfR Fahrenbach und der FV Elztal, die in Fahrenbach aufeinandertreffen.

Morgen, 16:00 Uhr
VfR Fahrenbach
VfR FahrenbachFahrenbach
FV 2015 Elztal
FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal
16:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
FV Mosbach
FV MosbachFV Mosbach II
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Alemannia Sattelbach
SV Alemannia SattelbachSattelbach
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Freya Limbach
FC Freya LimbachFC Limbach
SV Neckargerach
SV NeckargerachNeckargerach
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Lohrbach
FC LohrbachFC Lohrbach
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Sulzbach
TSV SulzbachSulzbach
FC Mosbach
FC MosbachFC Mosbach
15:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
TS Mosbach
TS MosbachTS Mosbach II
SC Fortuna Oberschefflenz
SC Fortuna OberschefflenzO´schefflenz
13:00

Aufrufe: 011.9.2025, 23:55 Uhr
SMDAutor