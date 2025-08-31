– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga: Der 4. Spieltag im Überblick Lamstedt holt die ersten Punkte +++ Sahlenburg und Duhnen souverän

Der 4. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Duell zwischen dem FC Wanna-Lüdingworth und dem TSV Geversdorf, welches schon am Freitagabend stattfand, setzte sich der Favorit mit 2:0 durch. Felix Miertsch brachte Geversdorf in der 61. Minute in Führung und nur vier Minuten später erhöhte Tizian Engler auf 2:0.

Die SpVgg BISON traf auf die SF Sahlenburg und erlebte eine deftige Niederlage. Die Gäste starteten stark: Muhammed-Can Bozkurt traf in der 41. Minute nach einem Pass von Eyüp Aktas. Nur zwei Minuten später erhöhte Marcel Awe auf 0:2, gefolgt von Tjark Mense, der vor der Halbzeit auf 0:3 stellte. Nach der Pause folgte Menses zweites Tor (56.), bevor Denniz Cakmak in der 72. Minute auf 0:5 erhöhte. Marcel Franz erzielte in der 80. Minute das Ehrentor für BISON, doch die Sahlenburger antworteten umgehend: Awe (81.) und Cakmak (82.) setzten den Schlusspunkt.

Der TSV Hollen-Nord setzte sich mit 4:2 gegen den TV Loxstedt durch und ist nach dem vierten Sieg in Folge Tabellenführer. Tobias Buck erzielte das 1:0 in der 37. Minute per Elfmeter. Nur vier Minuten später erhöhte Matti Patjens auf 2:0. Nach der Halbzeit legte Marik-Tim Peters das 3:0 nach, gefolgt von Rune Brandt, der in der 56. Minute auf 4:0 stellte. Loxstedt kam durch Jasper Bertz, der in der 63. Minute per Kopf den Anschlusstreffer erzielte, zurück ins Spiel. Bertz verwandelte zudem einen Elfmeter in der 76. Minute und verkürzte auf 4:2.

Der Duhner SC dominierte im Heimspiel gegen den SC Hemmoor und gewann mit 6:0. Lars Westhoff eröffnete in der 36. Minute das Torfestival nach einer präzisen Vorlage von Bruno da Silva Oliveira. Direkt nach der Halbzeit erhöhte Tiago-Francisco Moreira-Cunha auf 2:0. Damian Curras-Fonseca brillierte mit einem Hattrick (53., 78., 79. Minute), während Raul Abal Estevez in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte.

Im spannenden Duell zwischen der SG Am Dobrock und dem TSV Otterndorf endete das Spiel 2:2. Niklas Riedel sorgte in der 22. Minute für ein unglückliches Eigentor, welches die Gäste in Führung brachte. Jannik Reyelts glich kurz vor der Halbzeit (43.) aus. Nach zwei großen Chancen für Niklas Thiel (44., 70.) brachte Thorben Steen die Heimelf in der 76. Minute mit einem Treffer nach Vorlage von Gunnar Bolowski erneut in Führung. Doch Moritz Barg stellte nur eine Minute später den Ausgleich für Otterndorf her (77.).

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit brachte Joel Barroqueiro die Hausherren in der 68. Minute in Führung. Doch Lamstedt antwortete prompt: Malte Heinrichs glich in der 71. Minute aus. Nur zwei Minuten später verwandelte Leander Quell einen Freistoß zum 2:1. Melvin Staats erhöhte in der 87. Minute, bevor Luca Stelling in der Nachspielzeit den Endstand zum 4:1 erzielte. NKH schwächte sich zudem durch eine Rote Karte für Barroqueiro.

Am Freitagabend trafen in Frelsdorf die SG FAW und der FC Hagen/Uthlede II aufeinander. Die Gäste gingen im ersten Abschnitt in Führung: In der 21. Minute traf Tarik Kriete zum 0:1. Doch die SG FAW zeigte im zweiten Durchgang eine starke Reaktion. Zunächst erzielte Hauke Wolthoff in der 78. Minute den Ausgleich, vorbereitet von Vinzenz von Holten. Nur eine Minute später sorgte Gedeon Meyer mit einem Treffer nach Vorarbeit von Fynn Haaren für die 2:1-Führung der Gastgeber, die bis zum Schlusspfiff hielt.