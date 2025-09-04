Kreisliga - der 4. Spieltag

Unterschiedliche Gefühlswelten bei den beiden Aufsteigern +++ Oberschefflenz mit dem bekannten Stotterstart +++ Neckargerach spielfrei
Unterschiedlicher könnte es für die beiden Aufsteiger aus der A-Klasse nicht laufen. Während Türkspor II mit 3 Siegen gestartet ist findet sich der FC Neckarzimmern mit 3 Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz wider. Am Sonntag geht es für den Phönix über den Berg nach Sulzbach. Der TSV hat bislang einmal gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und einmal verloren. In welche Richtung schlägt das Pendel nun aus ?
Die negative Überraschung der noch jungen Runde ist der Landesligaabsteiger aus Auerbach. Die Meier-Elf verlor alle 3 Spiele in der neuen Spielklasse und steht lediglich auf Platz 14 - damit hatte wohl niemand gerechnet. Bereits am morgigen Freitag empfängt man den FC Lohrbach und hofft natürlich, dass der Knoten endlich platzt. Besonders aufpassen muss die SGA auf Abwehrrecke Steffen Hähnlein, der einen Lauf hat und mit bislang 3 Toren bereits mehr Treffer erzielt hat als in den zurückliegenden 3 Spielzeiten zusammen
Das lässt sich doch gut an beim FVR. Die Chemie zwischen Spielertrainer S. Malinovski und seinem Pendant an der Außenlinie C. Panagiotidis scheint zu passen und so konnten die Blau-Weißen bereits 2 Siege feiern, darunter einen 2:0 Heimsieg über den letztjährigen Tabellenfünften SC Oberschefflenz. Nun reist man zum FV Elztal, der bislang erst 2 Partien absolviert hat.
Ebenfalls erst 2 Spiele absolviert hat der SC Oberschefflenz. Wenn es nach Coach L. Scialpi geht, hätte der SCO gleich beide spielfreien Spieltage zu Beginn genommen, denn schon fast "traditionell" tun sich die Fortunen in der Urlaubszeit extrem schwer und müssen erst einmal einem Rückstand in der Tabelle hinterherlaufen. Nun empfängt man den VfR Fahrenbach, welcher ebenfalls erst einen Punkt verzeichnen konnte.
Das war einmal ein Statement-Sieg des FC Limbach ! Mit 4:0 schickte man den FV Mosbach II nach Hause. Der erste Saisonsieg der Freya fiel deutlicher aus als von manchem gedacht, aber Bachmann & Co hatten gegen die Kreisstädter einen Sahnetag erwischt und zeigten sich hoch effektiv. Dies gilt es nun gegen die SV Schefflenz zu wiederholen. Bei den Hausherren, welche letzte Woche spielfrei hatten, wurde im Zuge des Heimspiels gegen Auerbach noch einmal der langjährige Spielertrainer Florian "Flogge" Kircher in einem gebührenden Rahmen verabschiedet.
Als Auftakt zum Landesligaspiel Mosbach gegen Tauberbischofsheim empfängt die Zweitvertretung des MFV am Sonntag um 13:00 Uhr den SV Sattelbach in Mosbach. Die Hausherren mussten letzte Woche eine deftige Auswärtsniederlage in Limbach einstecken und werden auf Widergutmachungskurs sein. Doch die Gäste mit dem neuformierten Sturmduo K.Agac/M.Mackamul sind beileibe keine Laufkundschaft und werden ihrerseits auf einen Punktgewinn aus sein.