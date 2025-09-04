Kreisliga - der 4. Spieltag

Unterschiedlicher könnte es für die beiden Aufsteiger aus der A-Klasse nicht laufen. Während Türkspor II mit 3 Siegen gestartet ist findet sich der FC Neckarzimmern mit 3 Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz wider. Am Sonntag geht es für den Phönix über den Berg nach Sulzbach. Der TSV hat bislang einmal gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und einmal verloren. In welche Richtung schlägt das Pendel nun aus ?

Morgen, 19:00 Uhr SG Auerbach SG Auerbach FC Lohrbach FC Lohrbach 19:00 PUSH

Die negative Überraschung der noch jungen Runde ist der Landesligaabsteiger aus Auerbach. Die Meier-Elf verlor alle 3 Spiele in der neuen Spielklasse und steht lediglich auf Platz 14 - damit hatte wohl niemand gerechnet. Bereits am morgigen Freitag empfängt man den FC Lohrbach und hofft natürlich, dass der Knoten endlich platzt. Besonders aufpassen muss die SGA auf Abwehrrecke Steffen Hähnlein, der einen Lauf hat und mit bislang 3 Toren bereits mehr Treffer erzielt hat als in den zurückliegenden 3 Spielzeiten zusammen

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal FV Reichenbuch Reichenbuch 15:00 PUSH